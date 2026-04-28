Domingo en la Sarmiento presenta su edición especial "Mi Patria en la Ciudad"

En el marco de los festejos patrios por el mes de mayo, la Ciudad propone para este domingo una jornada que fusiona tradición, cultura y gastronomía sobre la calle Sarmiento, con actividades para toda la familia.

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La Ciudad invita a vecinos y turistas a participar de una nueva edición de Domingo en la Sarmiento, que en esta oportunidad se desarrollará bajo la temática “Mi Patria en la Ciudad”, en el marco de una jornada que celebrará la identidad, la tradición y la cultura local.

El evento tendrá lugar este domingo 3 de mayo, desde las 11, sobre la avenida Sarmiento, en el tramo comprendido entre calles Chile y Belgrano, consolidando este espacio como uno de los principales ejes gastronómicos y turísticos de la provincia.

Durante la jornada, la tradicional arteria se transformará en un paseo peatonal donde el público podrá disfrutar de una propuesta integral que combinará gastronomía, vino, música y producción local.

La programación incluirá: