Maipú refuerza la prevención del bullying con una charla abierta a toda la comunidad

En un contexto atravesado por situaciones que generan preocupación en el ámbito educativo —como la reciente viralización de amenazas en escuelas en distintos puntos del país y también en Mendoza—, la Municipalidad de Maipú redobla su compromiso con la convivencia escolar y la construcción de entornos seguros. Lo hace con una nueva convocatoria abierta a toda la comunidad: la charla “Convivir y aprender en la escuela: qué vemos, qué hacemos”, a cargo del especialista Alejandro Castro Santander.

El encuentro se realizará el miércoles 6 de mayo a las 19 horas en el Teatro Imperial , y está destinado a docentes, equipos directivos, personal del sistema educativo en todos sus niveles y modalidades, así como también a familias y público en general interesado en la temática. La actividad será con inscripción previa mediante formulario y contará con cupos limitados .

La propuesta busca ofrecer herramientas concretas para fortalecer el clima escolar , prevenir situaciones de violencia y promover vínculos basados en el respeto y la empatía. Además, se plantea como un espacio de reflexión colectiva e intercambio de experiencias, entendiendo que la convivencia no es un tema aislado, sino una construcción cotidiana que involucra a toda la comunidad.

En Maipú, este abordaje no es nuevo. Desde hace años, el municipio impulsa políticas sostenidas en la materia, como el programa “Maipú Libre de Bullying”, que desde 2022 viene desarrollando una estrategia integral de prevención en escuelas, clubes y espacios comunitarios. A través de talleres participativos y acciones territoriales, la iniciativa ya alcanzó a más de 21 mil estudiantes, consolidando una línea de trabajo que prioriza el cuidado de las infancias y adolescencias.

Solo durante 2025, se llevaron adelante 68 talleres en escuelas secundarias públicas, con la participación de más de 2.200 estudiantes, donde se trabajó sobre la identificación de las distintas formas de violencia entre pares, la promoción de la empatía y el desarrollo de herramientas para la resolución pacífica de conflictos. A esto se suman encuentros en clubes y escuelas de verano, ampliando el alcance del programa a otros espacios clave de socialización.

La llegada de Alejandro Castro Santander se enmarca en esta política pública que entiende que la prevención del bullying requiere formación, compromiso y trabajo articulado. En un momento donde la convivencia escolar vuelve a ocupar un lugar central en la agenda, Maipú apuesta a profundizar acciones que fortalezcan el tejido social y promuevan una cultura del respeto desde edades tempranas.