Maipú ofrece facilidades de pago para evitar multas y regularizar deudas

Incluye beneficios para declarar construcciones y comercios no habilitados, y planes accesibles para ponerse al día con las tasas municipales.

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La Municipalidad de Maipú puso en marcha una serie de beneficios orientados a vecinos y comerciantes, con el objetivo de facilitar la regularización de situaciones pendientes y evitar la aplicación de multas.

En ese marco, el municipio impulsa un esquema que permite declarar construcciones no registradas y regularizar comercios sin habilitación a través de un trámite simplificado, sin costos adicionales en concepto de sanciones. La medida apunta a acompañar a quienes aún no han formalizado su situación, brindando herramientas concretas para hacerlo de manera ágil y accesible.

Al mismo tiempo, se mantienen vigentes planes de pago en cuotas accesibles para quienes registren deudas en tasas municipales. Estas facilidades están diseñadas para que más contribuyentes puedan ponerse al día, evitando recargos y regularizando su situación fiscal.

Por otra parte, el municipio continúa reconociendo a quienes cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones, a través de un descuento del 10% en el pago de tasas para contribuyentes al día. Este incentivo busca fortalecer una cultura de cumplimiento que permita sostener y mejorar los servicios que se brindan a la comunidad.

Desde la comuna destacaron que estas medidas forman parte de una política activa que combina reconocimiento al buen contribuyente con herramientas concretas para la regularización, promoviendo así una administración más ordenada y equitativa.