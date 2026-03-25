25 de marzo de 2026 - 09:07

Murieron dos personas por inhalación de monóxido en medio del feroz incendio de su casa

El fatal siniestro ocurrió en Junín. Las víctimas fatales fueron identificadas como Marcos Ríos, de 80 años y Ramona Raquel Maure, de 60 años.

El hecho se registró cerca de las 4:45 en una casa ubicada sobre calle Joaquín V. González, en el barrio San Roque.

El hecho se registró cerca de las 4:45 en una casa ubicada sobre calle Joaquín V. González, en el barrio San Roque.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos personas fallecieron durante la madrugada de hoy en Junín, como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono en el marco de un incendio ocurrido en una vivienda.

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El hecho se registró cerca de las 4:45 en una casa ubicada sobre calle Joaquín V. González, en el barrio San Roque. Un llamado al 911 alertó sobre el siniestro, por lo que personal policial se desplazó de inmediato al lugar y constató la situación, solicitando la intervención de Bomberos.

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Murieron dos personas por inhalación de monóxido en medio del feroz incendio de su casa

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Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron a dos personas en el interior, por lo que se iniciaron maniobras de reanimación hasta la llegada de profesionales de la salud. Sin embargo, minutos después, personal médico confirmó el fallecimiento de ambas víctimas, identificadas como Marcos Ríos, de 80 años, y de una mujer, Ramona Raquel Maure, de 60 años.

De acuerdo a las primeras pericias, la causa de muerte fue síndrome inhalatorio por monóxido de carbono. En tanto, la vivienda sufrió destrucción total a raíz del incendio.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y de la Unidad Investigativa, mientras que la causa quedó en manos de la Oficina Fiscal correspondiente, que busca determinar las circunstancias en las que se originó el fuego.

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