9 de mayo de 2026 - 18:04

Una mujer murió tras ser atropellada por un auto en Las Heras

El siniestro ocurrió en calle Regalado Olgúin durante este sábado. Cámaras de vigilancia captaron el momento del impacto y sugieren que la víctima se habría arrojado delante del vehículo.

Una mujer murió tras ser atropellada en Las Heras

Una mujer murió tras ser atropellada en Las Heras

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un accidente fatal ocurrió este sábado por la tarde en el departamento de Las Heras, donde una mujer murió tras ser atropellada por un auto.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 16:50, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un accidente de tránsito en la calle Regalado Olguín, frente al Barrio 8 de Abril.

Al arribar al lugar, el personal policial de la Comisaría 43° encontró a una mujer tendida sobre la carpeta asfáltica en estado de inconsciencia y con heridas de extrema gravedad.

A escasos metros del cuerpo, se encontraba detenido el vehículo involucrado en el siniestro. Minutos después, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el fallecimiento de la víctima en el lugar del hecho.

Las primeras investigaciones, apoyadas por el personal de videovigilancia, arrojaron luz sobre las circunstancias del suceso. Según los registros, el rodado circulaba por Regalado Olguín en dirección de Este a Oeste.

En la reconstrucción del hecho, las imágenes muestran a la mujer ubicada sobre la banquina norte y en ese momento se arrojó delante del vehículo en movimiento.

Se aguardan mayores precisiones sobre el caso mientras las autoridades continúan trabajando en la zona del hecho.

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