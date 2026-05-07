Una mendocina sufrió un robo en su casa y el hecho generó indignación: "Cómo hago para dormir ahora"

Una joven mendocina compartió una situación que vivió recientemente en su domicilio en el barrio Cementista, en Las Heras donde fue víctima de inseguridad . La tiktoker compartió videos en sus redes sociales expresando su indignación por el hecho. "Estoy harta de esta situación"

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La mendocina publicó los videos en su cuenta de TikTok (@merlinaoliverio) y contó que, desde que vive en su nueva casa, intentaron robarle cinco veces. "Hace menos de 6 meses que vivo acá y han intenado entrar 5 veces, de las cuales 3 veces entraron ", relató

Asimismo, reveló que su vecino observó último el hecho y contó la justificación que le dio el ladrón. "Le dijo que lo hacía porque no tenía plata. Y yo qué culpa tengo. Realmente, no sabés si reirte o llorar", expresó la joven

En otro video, la víctima contó que el delincuente trepó la pared por encima de la serpentina de alambre y le robó una escoba y una mangera. "Yo trato de ponerme en el lugar de los demás, entiendo que está difícil. Pero no es lo mismo la persona que roba porque tiene hambre, a la que después va y te mete un tiro ", comentó

"No les importa absolutamente nada. Yo cómo se si después va a querer entrar a mi casa y matarme. Explíquenme cómo hago yo para dormir esta noche", expresó angustiada.

Usuarios en las redes denunciaron más hechos de inseguridad

Ante la situación, la tiktoker aseguró estar cansada de los hechos de inseguridad. "Yo voy con el gas pimienta, puse alarma. Ya no se qué más hacer. Es muy feo vivir así, la sensación de inseguridad me tiene harta", sentenció

Su video se llenó de comentarios de usuarios que expresaban su solidaridad con la joven y comentaban experiencias similares. "Donde vivo está igual, en una misma semana nos intentaron entrar 3 veces"; "También vivo sola y se siente la impotencia por la intranquilidad el tener que irte a laburar y no saber si volves y no tenes nada"; "Anoche me robaron un arbol. Así qué siento tu sentimiento", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.