Inseguridad en el Gran Mendoza: robaron una moto de alta gama y otro asalto a un chofer de aplicación

Dos hechos de inseguridad con uso de arma de fuego se registraron en las últimas horas en distintos puntos del Gran Mendoza. Las víctimas fueron un joven y un chofer de aplicación, quienes sufrieron robos en Godoy Cruz y Ciudad.

Dos hechos de inseguridad con uso de arma de fuego se registraron en las últimas horas en distintos puntos del Gran Mendoza. Las víctimas fueron un joven y un chofer de aplicación, quienes sufrieron robos en Godoy Cruz y Ciudad.

El primero de los episodios ocurrió cerca de las 21:50 en calle Saavedra al 500, en Godoy Cruz. Un joven de 21 años fue abordado por dos delincuentes que circulaban en motocicleta. Bajo amenazas con un arma de fuego, le robaron su moto KTM Adventure 390 y un teléfono celular iPhone 13. El hecho fue denunciado en la Subcomisaría Benegas y tomó intervención la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.

image Horas más tarde, alrededor de las 4:55, se registró otro asalto en el barrio San Martín, en Ciudad. La víctima fue un chofer de aplicación de 27 años, quien relató que, tras finalizar un viaje desde ese barrio hacia el Hospital Central, fue sorprendido por un tercer delincuente mientras una pareja permanecía en el vehículo.

Según la denuncia, el asaltante lo amenazó con un arma de fuego y le sustrajo un teléfono celular Motorola G53, 50 mil pesos en efectivo y un bolso con documentación personal. En este caso, intervino la Oficina Fiscal de Ciudad de Mendoza.