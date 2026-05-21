Emma Vich fue dado por muerto y la confesión del ex Gran Hermano paralizó las redes sociales: "Estoy en..."

El exparticipante de Gran Hermano Emma Vich debió salir a aclarar públicamente que se encuentra en buen estado de salud luego de que comenzara a viralizarse una falsa noticia sobre su muerte. Hasta su reaparición en redes, la situación generó una fuerte preocupación entre sus seguidores y familiares durante este miércoles.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, e l influencer y cantante cordobés llevó tranquilidad a su fandom y cuestionó duramente este tipo de contenidos falsos que circulan en internet. “Gente, estoy vivo” , expresó Emma en el inicio de la grabación que rápidamente se volvió viral.

“No hagan ese tipo de mentiras o fake news porque son horribles. Hay familia atrás, hay amigos, hay gente” , agregó el ex hermanito, quien aseguró que comenzó a recibir numerosos mensajes preguntándole por su estado de salud luego de que se expandiera el rumor en redes sociales.

Además, Emma explicó que actualmente se encuentra en Buenos Aires trabajando y realizando contenido para sus plataformas digitales. “Estoy bien, haciendo contenido y laburos”, sostuvo, quien agradeció especialmente a las personas que le escribieron preocupadas por la noticia falsa.

Embed NO REPLIQUEN FAKE NEWS ! ESTOY BIEN GRACIAS A LA GENTE QUE SE PREOCUPÓ Y ME ESCRIBIÓ pic.twitter.com/FOXRPcW3Zz — EMMA VICH (@vichemma) May 19, 2026

La fake news generó una enorme repercusión debido a la popularidad que el cordobés alcanzó durante su paso por Gran Hermano, edición en la que se convirtió en uno de los participantes más comentados y polémicos de la temporada conducida por Santiago del Moro.

En paralelo, Emma también volvió a quedar en el centro de la escena por sus recientes cruces mediáticos con Juani Car, a quien cuestionó públicamente en redes sociales tras su ingreso a la actual edición del reality.