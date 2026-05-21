Emma Vich fue dado por muerto y la confesión del ex Gran Hermano paralizó las redes sociales: "Estoy en..."

El exparticipante de Gran Hermano Emma Vich debió salir a aclarar públicamente que se encuentra en buen estado de salud luego de que comenzara a viralizarse una falsa noticia sobre su muerte. Hasta su reaparición en redes, la situación generó una fuerte preocupación entre sus seguidores y familiares durante este miércoles.
A través de un video publicado en sus redes sociales, el influencer y cantante cordobés llevó tranquilidad a su fandom y cuestionó duramente este tipo de contenidos falsos que circulan en internet. “Gente, estoy vivo”, expresó Emma en el inicio de la grabación que rápidamente se volvió viral.
Emma Vich tuvo que aparecer en redes sociales para desmentir su muerte
“No hagan ese tipo de mentiras o fake news porque son horribles. Hay familia atrás, hay amigos, hay gente”, agregó el ex hermanito, quien aseguró que comenzó a recibir numerosos mensajes preguntándole por su estado de salud luego de que se expandiera el rumor en redes sociales.
Además, Emma explicó que actualmente se encuentra en Buenos Aires trabajando y realizando contenido para sus plataformas digitales. “Estoy bien, haciendo contenido y laburos”, sostuvo, quien agradeció especialmente a las personas que le escribieron preocupadas por la noticia falsa.
La fake news generó una enorme repercusión debido a la popularidad que el cordobés alcanzó durante su paso por Gran Hermano, edición en la que se convirtió en uno de los participantes más comentados y polémicos de la temporada conducida por Santiago del Moro.
En paralelo, Emma también volvió a quedar en el centro de la escena por sus recientes cruces mediáticos con Juani Car, a quien cuestionó públicamente en redes sociales tras su ingreso a la actual edición del reality.