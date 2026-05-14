Gran Hermano sacude el juego con una nueva sanción para los nominados: la primicia de Santiago del Moro

La casa de Gran Hermano atraviesa una de las semanas más tensas desde el inicio de la edición Generación Dorada . Tras una doble eliminación, nuevas nominaciones y la cercanía del repechaje, Santiago del Moro anunció una sanción que modificará la placa y podría alterar por completo el rumbo de la competencia.

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El conductor utilizó sus redes sociales para informar que la producción decidió aplicar un castigo que tendrá consecuencias directas sobre los nominados de la semana. “ Me informa el Big, hay sanción. Hoy cena de nominados . Uno baja de placa y otro, debido a esta sanción, sube”, escribió Del Moro en una historia de Instagram.

La noticia generó impacto inmediato entre los seguidores del reality de Telefe , ya que la decisión llega en un momento clave del juego y podría cambiar las estrategias dentro y fuera de la casa.

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Una placa caliente antes del repechaje

La tensión ya era elevada después de las eliminaciones de Grecia Colmenares y Lolo Poggio, dos participantes con fuerte apoyo en redes sociales. Luego de sus salidas, los jugadores ingresaron al confesionario para definir la última placa antes del repechaje. Los nominados originales fueron Danelik Galazán, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Juan Caruso, Franco Zunino y Luana Fernández.

La producción volvió a implementar una modalidad mixta de votación. Durante las primeras 24 horas el voto es positivo y el público debe elegir a quién quiere salvar. Después, la placa se transforma en negativa y los participantes menos respaldados quedan en riesgo de abandonar la casa el domingo.

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La sanción que puede modificar toda la estrategia de Gran Hermano

Aunque todavía no se reveló quién recibirá el castigo ni cuál fue la infracción específica, la sanción tendrá un efecto inmediato: un participante abandonará la placa y otro ingresará automáticamente.

El cambio altera los cálculos internos de los jugadores y también el comportamiento del público, ya que la composición final de nominados suele definir alianzas, campañas y estrategias de voto en redes sociales.

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Crece la expectativa por el repechaje

Mientras la sanción mantiene en alerta a toda la casa, el repechaje comienza a dominar las especulaciones de los fanáticos del programa. Entre los nombres con posibilidades de regresar aparecen Yisela Pintos y Andrea del Boca, quienes abandonaron el reality por motivos personales y podrían volver a competir. También circulan versiones sobre posibles regresos de Brian Sarmiento, Solange Abraham y Carmiña Masi.