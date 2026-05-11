11 de mayo de 2026 - 21:24

Gran Hermano retó a los participantes por la falta de higiene en la casa: "No respetan..."

El dueño de la casa reunió a los participantes y cuestionó las condiciones de higiene y conservación de alimentos dentro del reality.

El duro comunicado de Gran Hermano por el mal olor y la comida escondida.

El duro comunicado de Gran Hermano por el mal olor y la comida escondida.

Foto:

Captura Telefe
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La convivencia en Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la polémica. El propio Big reunió a los participantes para realizarles un fuerte llamado de atención por las condiciones de higiene dentro de la casa.

Leé además

El derecho a réplica de Sol y Ema en Gran Hermano fue de los más picantes del ciclo.

Así fue el picante derecho a réplica de Gran Hermano en el que Ema y Sol se dijeron de todo: "No estás.."

Por Agustín Zamora
Se supo que le dijo Pincoya a Yipio antes de que se vaya de Gran Hermano.

Se supo que le dijo Pincoya a Yipio antes de despedirla de Gran Hermano: "Me hiciste enojar"

Por Agustín Zamora

Según se pudo ver en la transmisión del reality, el dueño de la casa cuestionó especialmente la forma en que los jugadores almacenan los alimentos y apuntó contra quienes esconden comida en los dormitorios para evitar compartirla.

El duro reto de Gran Hermano por la comida escondida

Durante el comunicado, Gran Hermano se mostró visiblemente molesto por las conductas de los participantes y aseguró que no están respetando “las más mínimas condiciones de higiene”. “Voy a referirme con mucha preocupación a la manera en que conservan los alimentos”, comenzó el mensaje.

Las cámaras del programa mostraron que varios jugadores ocultaban comida en placares, cajones e incluso debajo de las camas, provocando que algunos productos terminaran descomponiéndose.

Embed

En uno de los tramos más fuertes del comunicado, el Big lamentó el clima de desconfianza que existe entre los participantes. “Me apena que no confíen unos en otros, que deban esconder la comida en vez de compartirla entre todos, que prime la mezquindad y el egoísmo”, expresó.

Además, vinculó esta situación con los reiterados reclamos de los propios jugadores por el mal olor dentro de las habitaciones. “Ustedes mismos suelen quejarse del mal olor en sus habitaciones debido a esta pésima costumbre”, señaló.

El ultimátum de Gran Hermano

Frente a este escenario, Gran Hermano decidió imponer nuevas reglas obligatorias para la conservación de los alimentos dentro de la casa. “Exijo que retiren todos los alimentos que guardan en los dormitorios”, indicó el Big, aclarando que los placares deben utilizarse únicamente para guardar ropa y pertenencias personales.

Finalmente, lanzó un ultimátum para los jugadores: tenían apenas 15 minutos para retirar toda la comida escondida y trasladarla a lugares adecuados para su conservación. “Los estaré observando”, cerró el dueño de la casa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El mal momento que atraviesa Thiago Medina tras confirmarse el nuevo romance de Daniela Celis

El mal momento que atraviesa Thiago Medina tras confirmarse el nuevo romance de Daniela Celis

Gladys fue descubierta en su nuevo romance.

Gladys "La Bomba Tucumana" evalúa irse de Gran Hermano tras un fuerte cruce en la casa: "No me interesa nada"

crece la interna de gran hermano: fuertes acusaciones cruzadas entre yanina latorre y furia scaglione

Crece la interna de Gran Hermano: fuertes acusaciones cruzadas entre Yanina Latorre y Furia Scaglione

brian sarmiento reacciono a los polemicos dichos de catalina gorostidi sobre el: ni idea quien es

Brian Sarmiento reaccionó a los polémicos dichos de Catalina Gorostidi sobre él: "Ni idea quién es"