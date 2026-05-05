5 de mayo de 2026 - 18:55

Gladys "La Bomba Tucumana" evalúa irse de Gran Hermano tras un fuerte cruce en la casa: "No me interesa nada"

El tenso momento ocurrió dentro de la casa de Gran Hermano y se vio reflejado en las cámaras en vivo de reality.

Gladys fue descubierta en su nuevo romance.
Gladys fue descubierta en su nuevo romance.

Foto:

Por Redacción Espectáculos

La participación de Gladys La Bomba Tucumana en Gran Hermano quedó en el centro de la escena luego de que manifestara su intención de abandonar el juego tras un enfrentamiento con Luana Fernández. El episodio ocurrió dentro de la casa y se vio reflejado en las cámaras en vivo.

Leé además

Andrea del Boca podría regresar a Gran Hermano luego de su abandono voluntario.

Casi recuperada, crecen los rumores del regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano

Por Agustín Zamora
Sol no pudo completar el intercambio de Gran Hermano por temas de salud.

Escándalo en Gran Hermano: la salida de Solange Abraham desató versiones cruzadas y sospechas de estrategia

Por Redacción Espectáculos
Gladys la Bomba Tucumana contó cómo fueron los últimos días de su novio

El origen del conflicto

El conflicto se originó a partir de un comentario que no trascendió públicamente, pero que habría generado un fuerte malestar en la cantante. Según reconstrucciones posteriores, la acusación apuntó a supuestas intenciones personales dentro del juego. La situación escaló rápidamente y derivó en un descargo directo de Gladys frente a otros participantes.

Durante una conversación en la casa, la artista expresó su incomodidad por el tono del intercambio. “Si yo te digo así, es feo. Tal vez algunas personas puedan soportarlo y yo no, porque no tengo necesidad. Tengo 60 años, una vida y una carrera hechas”, sostuvo, marcando distancia con el conflicto.

Luego elevó el tono al referirse a la acusación recibida: “Grave es que alguien te diga: ‘Vos sos una prostituta y viniste acá a sacarme mi marido’. ¿A una señora de 60 años? Yo no la disculpo una mierda... y no me interesa nada”.

La incomodidad dentro de la casa de Gran Hermano

La cantante dejó en claro que no está dispuesta a tolerar ese tipo de situaciones dentro del programa y planteó la posibilidad de abandonar la competencia si el escenario se repite. “Si no, yo no quiero saber nada con nadie y me quisiera ir. Entro a decirle al público que me vote para que me vaya; yo no pienso estar renegando”, afirmó.

murio-luciano-ojeda-el-novio-de-gladys-la-bomba-tucumana-foto-instagramgladyslabomba18-X5QVYSMN6NGVJEWTZX3HWARCOE

Expectativa por la reacción del reality

El planteo abre un interrogante dentro de la dinámica del programa, que en ediciones recientes mostró una postura firme frente a amenazas de abandono por parte de los participantes. La posible intervención del “Big” queda ahora bajo observación, en un contexto donde la convivencia vuelve a tensarse y redefine el rumbo del juego.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

crece la interna de gran hermano: fuertes acusaciones cruzadas entre yanina latorre y furia scaglione

Crece la interna de Gran Hermano: fuertes acusaciones cruzadas entre Yanina Latorre y Furia Scaglione

Por Redacción Espectáculos
Benjamín Vicuña habilitó la salida del país de los hijos que tiene con la China Suárez.

Benjamín Vicuña le reveló a Mario Pergolini uno de los secretos más polémicos de su vida: "Hace 36 años"

Por Redacción Espectáculos
 La nueva película documental de HBO Max que presenta un futuro incómodo y desesperante

Fracasó en cines, pero es un éxito en HBO Max: la película documental que presenta un futuro desesperante

Por Redacción Espectáculos
La inesperada revelación de Flor de la V en una charla con Moria Casán 

La inesperada revelación de Flor de la V en una entrevista: "Me enamoré de mujeres"

Por Redacción Espectáculos