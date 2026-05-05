Gladys "La Bomba Tucumana" evalúa irse de Gran Hermano tras un fuerte cruce en la casa: "No me interesa nada"

La participación de Gladys La Bomba Tucumana en Gran Hermano quedó en el centro de la escena luego de que manifestara su intención de abandonar el juego tras un enfrentamiento con Luana Fernández . El episodio ocurrió dentro de la casa y se vio reflejado en las cámaras en vivo.

El conflicto se originó a partir de un comentario que no trascendió públicamente, pero que habría generado un fuerte malestar en la cantante. Según reconstrucciones posteriores, la acusación apuntó a supuestas intenciones personales dentro del juego. La situación escaló rápidamente y derivó en un descargo directo de Gladys frente a otros participantes .

Durante una conversación en la casa, la artista expresó su incomodidad por el tono del intercambio. “Si yo te digo así, es feo. Tal vez algunas personas puedan soportarlo y yo no, porque no tengo necesidad. Tengo 60 años, una vida y una carrera hechas”, sostuvo, marcando distancia con el conflicto.

Luego elevó el tono al referirse a la acusación recibida: “Grave es que alguien te diga: ‘Vos sos una prostituta y viniste acá a sacarme mi marido’. ¿A una señora de 60 años? Yo no la disculpo una mierda... y no me interesa nada”.

La incomodidad dentro de la casa de Gran Hermano

La cantante dejó en claro que no está dispuesta a tolerar ese tipo de situaciones dentro del programa y planteó la posibilidad de abandonar la competencia si el escenario se repite. “Si no, yo no quiero saber nada con nadie y me quisiera ir. Entro a decirle al público que me vote para que me vaya; yo no pienso estar renegando”, afirmó.

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Expectativa por la reacción del reality

El planteo abre un interrogante dentro de la dinámica del programa, que en ediciones recientes mostró una postura firme frente a amenazas de abandono por parte de los participantes. La posible intervención del “Big” queda ahora bajo observación, en un contexto donde la convivencia vuelve a tensarse y redefine el rumbo del juego.