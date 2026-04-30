Casi recuperada, crecen los rumores del regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano

Después de algunas semanas de especulaciones, este miércoles finalmente se confirmó lo que muchos fanáticos de Gran Hermano Generación Dorada venían esperando y querían escuchar: Andrea del Boca volvería a la casa más famosa del país, pero no se sabe si como participante.

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La noticia la dio nada menos que Juan Pablo Fioribello , su abogado. En medio de una charla sobre temas legales, luego de que se ordenara definir si prescribió la causa por "Mamá Corazón", reveló el dato que sacudirá al reality , luego de la salida de Brian Sarmiento , uno de sus enemigos.

Consultado en Lape Club Social Informativo directamente sobre si Andrea regresará o no al programa de Telefe, el letrado eligió no responder con palabras. Pero sí con un gesto más que elocuente. En silencio, y apenas con una mueca en los labios, Fioribello dejó leer un tajante "vuelve".

Pero lejos de dejarlo ahí, el abogado dio detalles del detrás de escena de la negociación que podría sellar su reingreso. "Vamos a hablar serio. Telefe la extraña bastante y ella extraña bastante a Telefe", lanzó Fioribello . La frase, tan simple como contundente, dejó en claro que el deseo de ambas partes de reencontrarse está más vivo que nunca.

Finalmente, el letrado profundizó: "El contrato no es otra cosa que un acuerdo de voluntades, y las voluntades de que pueda hacerse están muy cerca".

Andrea del Boca Andrea del Boca podría regresar a Gran Hermano luego de su abandono voluntario. Web

Sin embargo, no todo está resuelto. Según explicó, todavía hay dos cuestiones clave que terminan de definir el regreso de Andrea a la pantalla. "Hay dos temas que hoy preocupan, uno es el tema de la boca, que todavía tiene los dientes con un dolor muy grande, porque se le desplazó una de las paletas y por un tema estético quiere estar bien", reveló.

Pero además del tema de salud, hay otro punto que todavía se está terminando de definir: cómo será concretamente su regreso al reality. "Después, las ganas de querer volver y en qué formato, de qué manera se va a hacer", explicó Fioribello. No solo resta resolver cuándo vuelve, sino también bajo qué modalidad se dará su reaparición.

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Por último, el abogado dejó en claro que el hermetismo en torno al acuerdo sigue siendo total. "Es muy estricta la confidencialidad del contrato con Telefe y hay cláusulas de mucho hermetismo tanto de Telefe como de Andrea, por eso no puedo ser yo quien cuente cuánto cobra".

Cabe recordar que la actriz abandonó la casa por un accidente doméstico que le fracturó un diente. Se fue con dolor y polémica. Ahora vuelve, según su abogado, por voluntad propia y ajena. El público la espera y Telefe también.