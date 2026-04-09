Las impactantes imágenes de Andrea del Boca ensangrentada tras su accidente en Gran Hermano

Según expresó la Agencia Noticias Argentinas, fuentes cercanas a Telefe alegaron que la decisión de mostrar el segmento habría sido para demotrarle al público que no se trató de una caída falsa y que la participante realmente sufrió un accidente doméstico.
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Así fue la caída de Andrea del Boca y los analistas dan su mirada
Por otro lado, se difundió el detalle que la artista habría perdido dos dientes durante la caída, pero por el momento no se ha emitido un comunicado oficial confirmando esa versión. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que del Boca habría sido intervenida quirúrgicamente para evitar que perdiera los dientes centrales superiores.
El accidente de Andrea del Boca
Horas previas a la gala de eliminación, la participante se tropezó con su propio calzado y sufrió una caída boca abajo, sin llegar a apoyar las manos, por lo que impactó de lleno la nariz y la boca contra el suelo. En el video, se puede ver cómo rápidamente sus compañeros se acercan para auxiliarla, mientras ella comienza a llorar y se cubre la boca con sus manos.
A causa del accidente, debió ser atendida por el personal de salud disponible y fue retirada del certamen en camilla. Según explicó explicó Santiago del Moro, los médicos le practicaron una tomografía de cabeza y una radiografía de tórax, con el fin de descartar lesiones internas.
Horas más tarde, Telefé anunció su decisión de no permitir el regreso de Andrea al programa, por pedido de los médicos. La situación generó una enorme preocupación entre los participantes y espectadores del certamen, por el estado de salud de la artista.