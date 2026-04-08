8 de abril de 2026 - 12:38

Internaron a Andrea del Boca por su golpe en Gran Hermano: el diagnóstico que le dieron

La actriz ingresó a una clínica bajo un seudónimo luego de accidentarse en el reality. Los estudios descartaron lesiones traumáticas de gravedad.

Andrea del Boca fue internada para hacerse estudios.

Andrea del Boca fue internada para hacerse estudios.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Andrea del Boca fue hospitalizada recientemente tras protagonizar una fuerte caída durante su participación en la casa de Gran Hermano, que la dejó afuera del reality de manera definitiva. El incidente generó preocupación inmediata, lo que derivó en la realización de una serie de estudios médicos complejos para evaluar su estado de salud tras el golpe.

Leé además

Tamara Paganini perdió a sus dos hijos recién nacidos.

Cómo murieron los hijos de Tamara Paganini: sus restos descansan en otro país por una curiosa razón

Por Agustín Zamora
Antes de abandonar la casa de Gran Hermano, Cinzia le hizo un pedido a su compañera.

Se supo qué le dijo Cinzia a Solange tras ser eliminada de Gran Hermano: "Están detrás de..."

Por Agustín Zamora
Andrea del Boca- accidente
Andrea del Boca quedó fuera de Gran Hermano tras su accidente en la casa

Andrea del Boca quedó fuera de Gran Hermano tras su accidente en la casa

Los resultados de los estudios técnicos de Andrea del Boca

El parte médico detalló que se le practicaron diversos exámenes de diagnóstico por imágenes para descartar secuelas internas. Entre ellos, se incluyeron tomografías computadas (TAC) de tórax, cuello y macizo facial con técnica de cefalometría.

La conclusión principal de los especialistas indicó que "no se reconocen hallazgos en relación a patología traumática".

Embed - TRAS SU CAÍDA EN GH: LOS DETALLES DE LA SALUD DE ANDREA DEL BOCA

Este resultado descarta, en principio, fracturas u otras complicaciones óseas de gravedad derivadas del impacto. El documento técnico especificó que el cuadro se originó por una "caída de propia altura". Como consecuencia, se registró un golpe directo en la región del pómulo izquierdo y la paciente manifestó dolor agudo en la zona central del tórax.

Detalles de las lesiones y estado general

Más allá de los resultados de las tomografías, surgieron informaciones adicionales sobre el tratamiento recibido por la actriz. Versiones vinculadas al entorno del programa indicaron que habría recibido puntos de sutura en el labio producto del choque contra el piso.

Asimismo, se mencionó que el fuerte impacto habría provocado el movimiento de algunas piezas dentales, aunque este detalle no fue incluido en el informe técnico inicial de las tomografías. La paciente se encuentra estable y bajo observación para monitorear su evolución.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Filtraron quién sería el reemplazo de Andrea del Boca para Gran Hermano 

Gran Hermano: filtraron quién sería el reemplazo de Andrea del Boca tras su accidentado retiro

Andrea del Boca quedó fuera de Gran Hermano tras su accidente en la casa

Andrea del Boca quedó fuera de Gran Hermano tras su accidente en la casa

Andrea del Boca habría usado otro nombre mientras estuvo fuera de la casa de Gran Hermano.

Andrea del Boca sorprendió a todo Gran Hermano con un emotivo mensaje para los veteranos de Malvinas

Un fuerte cruce entre Andrea Del Boca y Solange en Gran Hermano Generación Dorada genera nueva polémica.

Escándalo en Gran Hermano: Andrea del Boca lanzó un comentario letal y Solange estalló en llanto