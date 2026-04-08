Internaron a Andrea del Boca por su golpe en Gran Hermano: el diagnóstico que le dieron

Andrea del Boca fue hospitalizada recientemente tras protagonizar una fuerte caída durante su participación en la casa de Gran Hermano, que la dejó afuera del reality de manera definitiva. El incidente generó preocupación inmediata, lo que derivó en la realización de una serie de estudios médicos complejos para evaluar su estado de salud tras el golpe.
Los resultados de los estudios técnicos de Andrea del Boca
El parte médico detalló que se le practicaron diversos exámenes de diagnóstico por imágenes para descartar secuelas internas. Entre ellos, se incluyeron tomografías computadas (TAC) de tórax, cuello y macizo facial con técnica de cefalometría.
La conclusión principal de los especialistas indicó que "no se reconocen hallazgos en relación a patología traumática".
Embed - TRAS SU CAÍDA EN GH: LOS DETALLES DE LA SALUD DE ANDREA DEL BOCA
Este resultado descarta, en principio, fracturas u otras complicaciones óseas de gravedad derivadas del impacto. El documento técnico especificó que el cuadro se originó por una "caída de propia altura". Como consecuencia, se registró un golpe directo en la región del pómulo izquierdo y la paciente manifestó dolor agudo en la zona central del tórax.
Detalles de las lesiones y estado general
Más allá de los resultados de las tomografías, surgieron informaciones adicionales sobre el tratamiento recibido por la actriz. Versiones vinculadas al entorno del programa indicaron que habría recibido puntos de sutura en el labio producto del choque contra el piso.
Asimismo, se mencionó que el fuerte impacto habría provocado el movimiento de algunas piezas dentales, aunque este detalle no fue incluido en el informe técnico inicial de las tomografías. La paciente se encuentra estable y bajo observación para monitorear su evolución.