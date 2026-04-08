Internaron a Andrea del Boca por su golpe en Gran Hermano: el diagnóstico que le dieron

La actriz ingresó a una clínica bajo un seudónimo luego de accidentarse en el reality. Los estudios descartaron lesiones traumáticas de gravedad.

Andrea del Boca fue hospitalizada recientemente tras protagonizar una fuerte caída durante su participación en la casa de Gran Hermano, que la dejó afuera del reality de manera definitiva. El incidente generó preocupación inmediata, lo que derivó en la realización de una serie de estudios médicos complejos para evaluar su estado de salud tras el golpe.

Según informó Ángel de Brito en LAM, el ingreso a la institución médica se realizó bajo estrictos protocolos de privacidad para proteger a la artista. Por este motivo, fue registrada en el sistema de salud bajo el nombre de "María del B", una medida habitual en el manejo de figuras públicas.

Andrea del Boca- accidente Andrea del Boca quedó fuera de Gran Hermano tras su accidente en la casa Telefe Los resultados de los estudios técnicos de Andrea del Boca El parte médico detalló que se le practicaron diversos exámenes de diagnóstico por imágenes para descartar secuelas internas. Entre ellos, se incluyeron tomografías computadas (TAC) de tórax, cuello y macizo facial con técnica de cefalometría.

La conclusión principal de los especialistas indicó que "no se reconocen hallazgos en relación a patología traumática".

Embed - TRAS SU CAÍDA EN GH: LOS DETALLES DE LA SALUD DE ANDREA DEL BOCA Este resultado descarta, en principio, fracturas u otras complicaciones óseas de gravedad derivadas del impacto. El documento técnico especificó que el cuadro se originó por una "caída de propia altura". Como consecuencia, se registró un golpe directo en la región del pómulo izquierdo y la paciente manifestó dolor agudo en la zona central del tórax.