24 de marzo de 2026 - 08:19

Andrea del Boca uso otro nombre apenas salió de Gran Hermano: ¿realmente la internaron o les mintió a todos?

El regreso de la actriz al reality generó ruido, por la información que haya podido recaudar para seguir con su juego.

Andrea del Boca habría usado otro nombre mientras estuvo fuera de la casa de Gran Hermano.

Andrea del Boca habría usado otro nombre mientras estuvo fuera de la casa de Gran Hermano.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La abrupta salida de Andrea del Boca de Gran Hermano sigue generando ruido tanto dentro como afuera de la casa. Lo que parecía una decisión por motivos médicos rápidamente se transformó en un entramado de versiones, sospechas y filtraciones que no dejan de sumar capítulos.

Leé además

Aseguran  que Andrea de Boca estuvo en una fiesta secreta y rompió el aislamiento de Gran Hermano.

Aseguran que Andrea del Boca salió de Gran Hermano para ir a una fiesta en un country

Por Agustín Zamora
Murió Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans.

Murió el dueño de OnlyFans a los 43 años y abre una incógnita: quién manejará la millonaria plataforma

Por Redacción Mundo

En las últimas horas, el tema volvió a escalar cuando en El diario de Mariana revelaron un dato que llamó la atención. Según contó Guido Záffora, la actriz no habría ingresado al Sanatorio Las Lomas con su nombre real, lo que explicaría por qué en un primer momento no figuraba en los registros. “Andrea del Boca ingresó al sanatorio con otro nombre. ¿Se acuerdan que no estaba registrada?”, planteó el panelista.

Embed

Este lunes, la famosa actriz volvió a la casa, pero el escenario sigue siendo incierto. Entre versiones de identidad falsa, antecedentes médicos y negociaciones en curso, la figura de Andrea del Boca sigue en el centro de la escena.

Cuál nombre utilizó Andrea del Boca apenas salió de Gran Hermano

La revelación no quedó ahí. El periodista avanzó con un dato concreto que rápidamente se viralizó: “El nombre de Andrea es Ana Biancuso. Así ingresó al sanatorio Las Lomas”.

El uso de este recurso no sería nuevo. Según detalló el propio Záffora, existe un antecedente que refuerza la versión. “En el 2019, ella hizo lo mismo en la Bazterrica. Ingresó a hacerse una operación que se decía que era una hernia abdominal”, recordó, sumando más misterio al manejo reservado de su vida privada.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por America TV (@americatv)

Sin embargo, aquella intervención habría tenido otro trasfondo. “Se hizo una lipo y se hizo las lolas”, agregó el panelista, asegurando que en ese momento también utilizó el nombre de Ana Biancuso.

Mientras tanto, en paralelo a su salida del reality, comenzaron a circular versiones sobre negociaciones económicas. Tras pasar varios días fuera del encierro, la actriz habría logrado una mejora en su contrato, elevando su cachet a 1.700.000 pesos por día dentro del programa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La hija de Andrea del Boca habló de la participación de su madre en el reality de Telefe.

La hija de Andrea del Boca rompió el silencio y dio detalles sobre la salud de su madre: "Inventos"

Graciela Alfano manifestó su deseo de que haya una producción sobre su vida.

Graciela Alfano negocia su ingreso a Gran Hermano y promete sacudir la competencia: "Me divierte"

Telefe analiza que si Andrea del Boca no puede regresar, la reemplace una estrella argentina.

Sin saber si podrá regresar, Telefe ya tiene a la estrella para reemplazar a Andrea del Boca en Gran Hermano

Yanina Latorre detalló como fue la relación anterior de Martín Migueles.

Yanina Latorre reveló una teoría que pone en duda la salida de Andrea del Boca en Gran Hermano