Andrea del Boca uso otro nombre apenas salió de Gran Hermano: ¿realmente la internaron o les mintió a todos?

El regreso de la actriz al reality generó ruido, por la información que haya podido recaudar para seguir con su juego.

Andrea del Boca habría usado otro nombre mientras estuvo fuera de la casa de Gran Hermano.

La abrupta salida de Andrea del Boca de Gran Hermano sigue generando ruido tanto dentro como afuera de la casa. Lo que parecía una decisión por motivos médicos rápidamente se transformó en un entramado de versiones, sospechas y filtraciones que no dejan de sumar capítulos.

En las últimas horas, el tema volvió a escalar cuando en El diario de Mariana revelaron un dato que llamó la atención. Según contó Guido Záffora, la actriz no habría ingresado al Sanatorio Las Lomas con su nombre real, lo que explicaría por qué en un primer momento no figuraba en los registros. “Andrea del Boca ingresó al sanatorio con otro nombre. ¿Se acuerdan que no estaba registrada?”, planteó el panelista.

Embed Este lunes, la famosa actriz volvió a la casa, pero el escenario sigue siendo incierto. Entre versiones de identidad falsa, antecedentes médicos y negociaciones en curso, la figura de Andrea del Boca sigue en el centro de la escena.

Cuál nombre utilizó Andrea del Boca apenas salió de Gran Hermano La revelación no quedó ahí. El periodista avanzó con un dato concreto que rápidamente se viralizó: “El nombre de Andrea es Ana Biancuso. Así ingresó al sanatorio Las Lomas”.

El uso de este recurso no sería nuevo. Según detalló el propio Záffora, existe un antecedente que refuerza la versión. “En el 2019, ella hizo lo mismo en la Bazterrica. Ingresó a hacerse una operación que se decía que era una hernia abdominal”, recordó, sumando más misterio al manejo reservado de su vida privada.