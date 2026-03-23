Murió el dueño de OnlyFans a los 43 años y abre una incógnita: quién manejará la millonaria plataforma

El empresario Leonid Radvinsky , propietario de OnlyFans -una de las plataformas más polémicas del mundo de Internet- murió a los 43 años luego de atravesar una enfermedad oncológica. La noticia fue confirmada por la propia compañía y su familia pidió respeto y privacidad en medio del duelo.

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El fallecimiento del empresario deja abierto un escenario de incertidumbre en torno al control de la página, debido a su gran rentabilidad. Cabe destacar que también es una de las más discutidas, especialmente por el tipo de contenido que aloja: pornográfico .

Según informó la empresa, Radvinsky perdió la vida “en paz” tras una larga enfermedad. Considerado una figura reserva dentro del mundo tecnológico, mantenía un bajo perfil a pesar del crecimiento exponencial de su compañía.

“Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer” , señala el texto de la compañía.

Su muerte reaviva además las versiones sobre un posible venta del sitio, una operación que ya había comenzado a analizarse tiempo atrás y que podría alcanzar un valor cercano a los US$ 8 mil millones .

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La firma, con sede en Londres, se encuentra evaluando distintas ofertas, de acuerdo a fuentes cercanas citadas por Bloomberg. "Las conversaciones se encuentran en una etapa temprana y todavía no se han tomado decisiones finales", indicó.

El modelo de negocio de la plataforma se basa en cobrar una comisión del 20% sobre las suscripciones, permitiendo a los creadores comercializar contenido exclusivo como fotos, videos y chats privados.

Sin embargo, cualquier posible acuerdo deberá contemplar los riesgos asociados al tipo de material que se publica en el sitio, principalmente contenido para adultos. En ese marco, trascendió que un grupo encabezado por la firma de inversión Forest Road Company había mostrado interés en avanzar.