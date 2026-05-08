Se despertó por un fuerte ruido, creyó que era un robo y descubrió a dos caimanes peleando en su galeria

Lo que comenzó como una noche tranquila en un barrio de Florida , se transformó rápidamente en una escena de pesadilla para una mujer que creyó que un sujeto estaba intentando robar en su casa.

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Todo ocurrió durante la madrugada, cuando un fuerte golpe despertó a la mujer, quien inicialmente creyó que estaban intentando robarle en su propia vivienda y temió por la seguridad de su hijo.

Sin embargo, al asomarse por la ventana, descubrió que la amenaza no era humana: dos enormes caimanes se enfrentaban violentamente justo frente a su puerta.

Embed - Mujer en Florida creyó que era un robo y encontró dos caimanes peleando en su casa

El enfrentamiento, que quedó registrado en video, muestra a los reptiles chocando entre sí, revolcándose por el suelo y mordiéndose con ferocidad. En un momento de la pelea, uno de los animales logró sujetar la cola del otro con su mandíbula , dejando rastros de sangre en el lugar.

La brutalidad del combate fue tal que la estructura de la galería quedó prácticamente en ruinas. El cerramiento de malla resultó rajado y los marcos de metal terminaron doblados y esparcidos por la vivienda.

“Pensé que alguien estaba entrando a robar porque nunca imaginé que los caimanes entrarían a la galería de mi casa”, relató la mujer ante los medios locales.

Según la madre, la violencia del encuentro descartaba un simple ritual de apareamiento; para ella, se trataba de una cruda disputa por territorio.

Este incidente en el condado de Collier no es un hecho aislado, ya que coincide con el pico de la temporada de actividad de estos reptiles en el estado de Florida. Los expertos señalan que los meses de mayo y junio marcan el periodo de apareamiento, lo que incrementa significativamente los encuentros territoriales entre machos adultos.