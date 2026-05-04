Robo piraña en una rotisería: golpearon a los empleados y se llevaron las motos de repartidores

El pasado jueves una rotisería ubicada en la localidad bonaerense de José C. Paz fue blanco de un feroz robo, donde un grupo de delincuentes armados y encapuchados descendió de dos automóviles e ingresaron a robar al comercio.

Robó 3 millones de pesos de una Catedral y lo atraparon apostando en un casino en Rosario

Intentaron robarle y terminó a los tiros: un policía mató a un motochorro en presunta legítima defensa

La secuencia, que quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio, muestra la impunidad con la que actuaron los atacantes al detener sus vehículos en plena avenida para iniciar el asalto.

El grupo abordó inicialmente a cuatro repartidores que charlaban en la vereda y bajo amenazas de muerte, les exigieron las llaves de sus motocicletas. Debido a la inseguridad en la zona, los deliveries suelen circular de a dos para protegerse, pero la superioridad numérica de la banda anuló cualquier intento de defensa.

La violencia escaló cuando uno de los trabajadores se resistió a entregar su vehículo, el cual era su única fuente de trabajo y había adquirido recientemente tras sufrir otro robo la semana previa.

ROBO PIRAÑA en una ROTISERÍA de JOSÉ C. PAZ en apenas UN MINUTO. Un grupo de 10 delincuentes ingresó, golpeó a los empleados y se llevó la recaudación en un asalto fugaz. pic.twitter.com/immXVW7ezZ

Ante la negativa, uno de los delincuentes lo golpeó en la cabeza con un culatazo , dejándolo tendido en el suelo con una herida sangrante.

Tras reducir a los repartidores, parte de la banda ingresó al local para asaltar a los parrilleros, a quienes también despojaron de sus pertenencias.

Finalmente, los ladrones lograron escapar con dos motocicletas, teléfonos celulares y el dinero en efectivo de la recaudación de la caja.

Romina, la dueña del comercio, expresó su angustia y denunció que tanto comerciantes como vecinos se sienten “desamparados” y viviendo en una “zona liberada”.

Según su relato, la falta de patrulleros es una constante en el barrio Alberdi, lo que motiva que muchas víctimas prefieran no realizar denuncias formales ante la percepción de que la Policía no da abasto para cubrir el distrito.