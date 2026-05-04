Triple crimen narco: "Pequeño J" fue extraditado y ya está detenido en Argentina

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J” y señalado como uno de los principales acusados en el triple crimen narco , fue extraditado desde Perú. Arribó este lunes por la noche a la Argentina.

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El sospechoso llegó al Aeropuerto de El Palomar pasadas las 20.40, en el marco de un operativo internacional que incluyó distintas instancias judiciales y de cooperación entre países. Tras su arribo, quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad al Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz , Buenos Aires, donde permanecerá detenido.

Valverde Victoriano está acusado por los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, ocurridos el 19 de septiembre de 2025.

De acuerdo con las autopsias, las víctimas fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y enterradas , en uno de los casos más graves investigados en el país en los últimos tiempos. El acusado enfrenta cargos por homicidio agravado , con múltiples agravantes, entre ellos el concurso premeditado de varias personas, alevosía, ensañamiento y violencia de género.

Debido a la magnitud del operativo de seguridad, se dispuso que el imputado sea indagado por videollamada por el juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón. El traslado desde el aeropuerto se realizó en una camioneta blindada, escoltada por efectivos policiales, en un despliegue que buscó garantizar la seguridad durante todo el procedimiento.

Una causa con múltiples implicados

En el expediente ya hay 11 personas imputadas, mientras que en las últimas horas se sumaron otros tres sospechosos bajo investigación, lo que refuerza la hipótesis de una estructura delictiva organizada. Además, se conoció que familiares de las víctimas realizaron una concentración previa a la extradición, en reclamo de justicia.

La llegada de “Pequeño J” al país marca un avance clave en la causa, que ahora entra en una etapa decisiva con su indagatoria y el desarrollo del proceso judicial.