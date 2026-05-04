Buscan a un niño de 6 años en Corrientes: activaron el Alerta Sofía y apuntan contra su padre

El Ministerio de Seguridad activó el Alerta Sofía para dar con el paradero de Nahuá Santos Riquelme , un niño de 6 años que fue retirado de su hogar por su padre en la provincia de Corrientes . La medida se tomó ante la gravedad del caso y la necesidad de una búsqueda urgente a nivel nacional.

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El menor fue visto por última vez el domingo 3 de mayo en la localidad de Esquina, cuando se ausentó junto a su progenitor, identificado como Josías Santos Regis, de 29 años y nacionalidad brasileña .

De acuerdo con la información oficial, el hombre habría protagonizado previamente un episodio violento en el que disparó y dejó herido a otro hombre antes de llevarse al niño. A partir de ese hecho, la Justicia inició una investigación por tentativa de homicidio en paralelo con la búsqueda del niño.

El Alerta Sofía se utiliza en situaciones de alto riesgo para la integridad de niños y adolescentes, y permite difundir de manera masiva los datos necesarios para facilitar su localización.

El menor tiene “cabello rubio con rulitos, ojos claros, tez blanca” y “vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y campera marrón tipo inflable” , informó la cartera en su cuenta oficial de X.

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De 6 años de edad, fue visto por última vez el 3 de mayo, cuando se ausentó de su domicilio junto a su padre, Josias Santos Regis.



Cabello rubio con rulitos, ojos claros, tez blanca. Vestía pantalón largo color crema, zapatillas… pic.twitter.com/g7sx3kBnaW — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) May 4, 2026

“Si tenés información que permita dar con su paradero, comunicate a la línea 134 de manera gratuita, anónima y disponible las 24 horas”, sostiene el anuncio de Seguridad.

Esta alerta fue implementada previamente en casos como Loan Danilo Peña, Guadalupe Lucero y Lian Gael Flores Soraide, entre otros.

Sobre el padre: graves antecedentes

Josias Santos Regis es un ciudadano de nacionalidad brasileña, tiene 29 años y presenta antecedentes por ejercer violencia de género contra la madre de Nahuán y por quemar la camioneta de su exsuegro, según informaron periodistas correntinos en diálogo con Noticias Argentinas.

Las autoridades locales indicaron que aquellas personas que deseen aportar datos sobre el paradero de Santos Riquelme pueden acudir a la comisaría más cercana o llamar al Sistema Integral de Seguridad: 911 (Capital) y 101 (Interior Provincial).