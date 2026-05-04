Mensajes comprometedores en el juicio al docente "ilustre" por grooming: "Tenés que entregarme el cuerpo"

Comenzará mañana la etapa de alegatos del debate que tiene como acusado a un r econocido docente de General Alvear — distinguido por la Nación como “Maestro Ilustre en 2019”—, que es juzgado por un caso de ciberacoso sexual cuya denunciante es una joven alumna de 17 años de un colegio público de San Rafael.

Esta mañana, un tribunal conformado por los jueces sureños María Eugenia Laigle, Julio Bittar y Rodolfo Luque comenzó a escuchar a los últimos testigos del juicio que tiene como acusado a Elbio Bruschi Terraquol por el delito de “ciberacoso sexual infantil (grooming: atentado contra la integridad sexual de menores por medios informáticos)”.

El debate comenzó hace un par de semanas, pero se había suspendido porque la defensa de Bruschi había propuesto nuevos testigos. Se espera que el tribunal escuche los alegatos del fiscal Javier Giaroli y del defensor del educador. Es probable, entonces, que los jueces dicten sentencia absolutoria o condenatoria tras los alegatos, o bien que lo hagan el próximo viernes.

Si bien el debate había comenzado por ciberacoso sexual o grooming, durante el juicio el fiscal Giaroli amplió la acusación y le sumó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En diciembre pasado, en una audiencia de oposición, la jueza María Laura Godoy ordenó que la investigación que realiza el fiscal Javier Giaroli sea elevada a juicio, tras desechar los argumentos de la defensa, que se oponía.

Mensajes comprometedores

La investigación comenzó en 2023 luego de que se recibiera una denuncia de la familia de una joven de 17 años, donde se indicaba que el distinguido docente habría acosado sexualmente a la adolescente enviándole mensajes a través de WhatsApp.

La denuncia abrió el camino para una investigación por “grooming” que tiene como pruebas de interés los mensajes que el hombre le habría enviado a la adolescente con propuestas indebidas, algunas relacionadas con la materia que la estudiante cursaba en una escuela de San Rafael.

También se encuentra en el expediente el relato de la denunciante y el de sus padres, además de pericias psicológicas realizadas a la presunta víctima de abuso sexual de menores.

En el juicio se ventiló que la joven alumna tenía que rendir equivalencias, por lo que se comunicó con Bruschi por WhatsApp para saber cómo enfrentar la prueba, y el docente de Robótica le habría contestado por el mismo medio diciéndole “tenés que entregarme el cuerpo” y “tenés que pagarme con carne”, según explicó una fuente que trabaja en el caso.

Maestro “ejemplar”

El 11 septiembre de 2019 —Día del Maestro—, Elbio Bruschi recibió en la CABA el premio “Maestro Ilustre 2019” por el trabajo que realiza en escuelas del sur mendocino, generando espacios de enseñanza que acercan a sus estudiantes a las nuevas tecnologías.

Bruschi es licenciado en Tecnología Educativa y diariamente trabajaba con jóvenes en escuelas de San Rafael y Malargüe, “acercando y generando proyectos tecnológicos que generan igualdad de oportunidades y fortalecen las trayectorias escolares de sus estudiantes”, según una publicación que hizo en ese momento el Gobierno de Mendoza.

Este premio fue entregado por el por entonces ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, Alejandro Finocchiaro, quien distinguió a 24 docentes ganadores de las 24 provincias con el premio Maestros Ilustres en el Palacio Sarmiento.

Según la publicación provincial, “los maestros fueron seleccionados por sus ministerios provinciales bajo criterios como reconocida trayectoria, destacado desempeño entre alumnos, reconocimiento de la comunidad educativa, reconocimiento académico, participación en espacios de formación y presentaciones ante la comunidad y compromiso con su escuela, expresado en propuestas innovadoras para los estudiantes, entre otros”.