Caso Marcelo D'Agostino: la defensa presentará a tres mujeres como testigos tras la imputación por amenazas

El exsubsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino , fue imputado este jueves por los delitos de amenazas coactivas en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de un arma de fuego de guerra . Su defensa anunció que presentará testigos para rechazar las acusaciones.

El exfuncionario de Alfredo Cornejo se presentó en el Polo Judicial ayer por la tarde para escuchar la imputación por parte de la fiscal de Violencia de Género, Valeria Bottini . En la misma audiencia rechazó todas las acusaciones que le endilgó su expareja y se negó a contestar preguntas .

La defensa, a cargo de la abogada Sofía Sosa Arditi , informó a Los Andes que en su declaración, “respecto a las amenazas, negó su participación no solo en ese hecho, sino en el resto de los hechos denunciados por la supuesta víctima".

"En relación al arma, aclaró que al momento del registro en su domicilio, cuando se la secuestran, advirtió que tenía el registro vencido , por lo cual lo renovó inmediatamente”, agregó la letrada. Y aseguró que “al día de la fecha ya lo tiene vigente”.

“Entendemos que es una cuestión administrativa que debería resolverse por esa vía y no en sede penal ", comentó al respecto.

La abogada señaló que la defensa recién tuvo acceso al expediente ayer, ya que la causa estaba bajo secreto hasta la imputación. “No habíamos tenido siquiera la denuncia por escrito, solo su ratificación verbal. Es poco lo que hemos podido ver hasta ahora", contó.

Las pericias sobre el presunto abuso sexual

D’Agostino recibió una imputación por delitos leves, por lo cual permanecerá en libertad. Sin embargo, resta definir la denuncia por abuso sexual que le realizó su expareja en el documento de 40 hojas que presentó ante la Justicia.

Para esto se comenzará una serie de pericias psicológicas y psiquiátricas sobre la mujer. Desde la querella indicaron que es el único mecanismo para dilucidar un abuso sexual producido en una pareja, por lo que tienen acuerdo.

En tanto, desde la defensa dijeron que “hasta el momento no hay fechas ni novedades al respecto; los turnos dependen de las entidades correspondientes”. Aguardan por estos estudios.

En cuanto a la imputación por amenazas coactivas, la abogada de D’Agostino manifestó que “se trata de una primera etapa investigativa en la que, según lo ha entendido la fiscal, la palabra de la denunciante alcanza para imputar".

"Ahora corresponde demostrar que los hechos no son ciertos. La carga de la prueba es de la fiscal, que debe acreditar la culpabilidad, pero de todos modos contamos con elementos suficientes para sostener que las denuncias no son reales ni creíbles", aseguró.

Las testigos que llevará Marcelo D’Agostino

La abogada también anunció que el exsubsecretario aportará tres testigos para atacar la acusación sobre violencia de género.

"Ofrecimos prueba instrumental y también testigos, que entendemos deberían comenzar a declarar la semana próxima”, dijo Sosa Arditi.

Y explicó que son tres testigos, todas mujeres: “Una está vinculada a situaciones de violencia sufridas por parte de la denunciante y las otras dos son exparejas del señor D’Agostino”.

“Van a aclarar cuestiones planteadas por la denunciante, quien afirmó que ellas también habrían sido víctimas de violencia de género, lo cual es absolutamente falso y será desmentido”, completó la representante de la defensa.