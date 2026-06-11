11 de junio de 2026 - 14:34

Miguel Ángel Pichetto pidió que el Congreso declare nula la condena a Cristina por Vialidad

El diputado sostiene que el hecho de que la expresidenta esté presa "pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad".

Miguel Ángel Pichetto pidió que el Congreso declare nula la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad.

Miguel Ángel Pichetto pidió que el Congreso declare nula la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto propuso que el Congreso intervenga para declarar la nulidad de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, al considerar que el fallo presenta irregularidades y que su vigencia genera una situación de “extrema fragilidad” para la democracia.

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A través de una publicación en la red social X, el legislador sostuvo que durante el proceso judicial se produjeron situaciones que, a su criterio, afectaron las garantías de imparcialidad y el debido proceso.

“La Justicia alteró las reglas desde el primer día: se incorporó a un juez que venía de otro tribunal, se trajo a un fiscal cuyo destino era Rosario para juzgar narcos y se limitó la posibilidad de apelar. Tampoco hubo imparcialidad: los jueces de la Corte debieron apartarse porque venían de enfrentar un juicio político promovido por el propio partido de la acusada”, expresó.

En ese marco, Pichetto afirmó que el Congreso tiene facultades para intervenir ante lo que calificó como una situación de gravedad institucional.

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“Ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados. Tenemos la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes”, señaló.

El diputado también planteó que la conducta de un jefe de Estado debería analizarse mediante un procedimiento especial y "no por la vía común".

La iniciativa fue expuesta además durante una reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados realizada esta semana, donde profundizó su postura sobre el tratamiento institucional de las causas que involucran a presidentes o expresidentes.

cristina kirchner y miguel ángel pichetto

“Un Presidente debería haber sido, si es que había motivo o elementos, investigado por la Corte, acusado por el procurador general y defendido por su abogado o un defensor oficial”, argumentó.

Asimismo, sostuvo que el Congreso posee "atribuciones fundamentales que es tomar juramento al Presidente, validar el resultado electoral. Y también hay facultades inherentes del Congreso que puede entrarle, también, por el principio de gravedad institucional a un fallo de la Corte y declarar la nulidad".

Además, agregó: "Esta es una exploración que todavía no se ha desarrollado y sé que es un argumento que va a levantar polvareda porque entro en el principio de división de poderes, pero creo que son atribuciones inherentes del Congreso".

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La reunión de Pichetto con Cristina Kirchner

Las declaraciones se producen en un contexto de acercamiento político entre Pichetto y Cristina Kirchner. En febrero de este año, el jefe del bloque Encuentro Federal visitó a la exmandataria en su domicilio de la calle San José 1111, donde cumple la condena de seis años de prisión dictada en la causa Vialidad.

Según trascendió, el encuentro se extendió durante aproximadamente una hora y media y se concretó luego de una conversación telefónica mantenida entre ambos meses antes.

Pichetto y Cristina Kirchner compartieron una extensa relación política durante los gobiernos kirchneristas. Como jefe del bloque oficialista en el Senado, el dirigente rionegrino respaldó diversas iniciativas impulsadas por la entonces presidenta, pero posteriormente se distanció del espacio y llegó a integrar la fórmula presidencial de Mauricio Macri en las elecciones de 2019.

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