La agenda de Georgieva en Argentina: FMI, reservas, déficit fiscal y reformas económicas

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Kristalina Georgieva , llegará este lunes a la Argentina para una visita de 48 horas que incluirá reuniones con el presidente Javier Milei , integrantes del gabinete económico, empresarios, economistas y académicos.

Alberto Fernández apuntó contra Milei por su viaje a Brasil y defendió a Lula

Milei redobló sus críticas a Lula y acusó al gobierno de Brasil de impulsar una campaña anti-Argentina

La titular del organismo internacional mantendrá a las 14 un encuentro con el mandatario argentino y posteriormente se reunirá con el ministro de Economía, Luis Caputo , y el presidente del Banco Central (BCRA) , Santiago Bausili .

Además, la agenda de Georgieva contempla una cena con empresarios en la residencia de Olivos y un viaje a Vaca Muerta , antes de continuar su gira hacia Montevideo, según informó Clarín.

La llegada de la titular del FMI se produce en un momento clave para el Gobierno nacional, que busca avanzar en la tercera revisión del acuerdo vigente con el organismo y habilitar un nuevo desembolso de fondos. El encuentro también permitirá repasar los avances del programa económico impulsado por Milei , así como los desafíos pendientes y las reformas que el Fondo espera que Argentina implemente.

A fines de mayo, el Gobierno logró aprobar la segunda revisión del acuerdo tras cumplir la meta fiscal, aunque no alcanzó el objetivo de acumulación de reservas y debió solicitar una dispensa al organismo.

En ese marco, El escenario que encontrará Georgieva presenta algunos indicadores favorables para la administración de Milei, como una reducción de la inflación, que pasó del 2,1% en mayo al 1,9% en junio, y una acumulación de compras de reservas por parte del Banco Central.

Sin embargo, el Fondo también pondrá la mirada sobre otros aspectos de la economía, especialmente la evolución de la recaudación y el cumplimiento de las metas fiscales. Durante el primer semestre del año, los ingresos tributarios registraron una caída del 6,7%, impulsada principalmente por menores recursos provenientes del IVA, aportes a la seguridad social y retenciones.

Ese escenario llevó a que junio registrara el primer déficit primario durante la gestión de Milei y generó dudas sobre la posibilidad de alcanzar los objetivos fiscales previstos para diciembre.

Según estimaciones citadas en el análisis económico, el Tesoro necesitaría acumular un superávit primario adicional cercano a los $10 billones durante el segundo semestre para cumplir con la meta anual.

Javier Milei con Kristalina Georgieva en Washington. Foto archivo: X / @KGeorgieva

El FMI también espera avances en reformas estructurales

Más allá de los indicadores coyunturales, uno de los principales focos de la visita estará puesto en las reformas que el Gobierno se comprometió a impulsar ante el organismo.

Entre ellas se encuentran modificaciones tributarias, cambios en el régimen del Monotributo, una posible reforma para reemplazar Ingresos Brutos por un esquema de IVA dual y medidas vinculadas a la modernización del sistema fiscal.

También forman parte de la agenda una actualización de la Ley de Responsabilidad Fiscal, mejoras en los controles tributarios y avances en materia de prevención del lavado de dinero.

El FMI además recomendó fortalecer la autonomía del Banco Central, una iniciativa que Milei comenzó a impulsar luego de abandonar su propuesta inicial de cerrar la entidad monetaria.

Javier Milei y Kristalina Georgieva, titular del FMI. Presidencia

La mirada de los mercados sobre la visita

La llegada de Georgieva también será seguida de cerca por los mercados internacionales, que analizan la capacidad de Argentina para volver al financiamiento externo y afrontar los próximos vencimientos de deuda. En Wall Street existe expectativa sobre la posibilidad de que el FMI pueda brindar algún tipo de apoyo adicional que permita mejorar la percepción de riesgo y facilitar el regreso del país a los mercados.

Mientras tanto, el Gobierno sostiene que cuenta con herramientas para cubrir los compromisos financieros y apuesta a la acumulación de reservas, la emisión de deuda local y las privatizaciones como parte de su estrategia.

Además, la visita de la titular del FMI se dará en un contexto de desafíos externos, con aumento del precio del petróleo y una suba del riesgo país, factores que podrían condicionar la evolución del programa económico en los próximos meses.