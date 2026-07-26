Milei redobló sus críticas a Lula y acusó al gobierno de Brasil de impulsar una campaña anti-Argentina

El presidente Javier Milei profundizó este domingo su enfrentamiento con Luiz Inácio Lula da Silva y acusó al gobierno de Brasil de financiar una presunta campaña contra la Argentina. Las declaraciones se conocieron pocas horas después de que el Ejecutivo brasileño decidiera convocar a consultas a su embajador en Buenos Aires como respuesta a los dichos del mandatario argentino durante un acto político en San Pablo.

La oposición cuestionó los agravios de Milei a Lula y advirtió por el impacto económico

Nueva crisis diplomática: Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina tras los insultos de Milei a Lula

En una entrevista con Radio Mitre desde el predio de la Sociedad Rural , Milei defendió el rumbo de su política exterior y aseguró que el posicionamiento internacional de su administración generó reacciones de distintos sectores.

"Me alié con Estados Unidos, con Israel, y hoy la Argentina es un faro de la libertad. Por eso todo el ataque y la campaña mediática que hubo, porque estamos siendo el faro de Occidente" , sostuvo el Presidente.

Durante la entrevista, el jefe de Estado afirmó que el gobierno brasileño habría financiado parte de una presunta campaña contra la Argentina. "¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil" , dijo.

Según expresó, el 25% de los recursos destinados a esa supuesta campaña habrían sido aportados por la administración de Lula da Silva . Además, vinculó esa situación con la participación de asesores brasileños en la campaña presidencial argentina de 2023. "Después vienen a hablar de interferencia. ¿Usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños?" , cuestionó.

Nuevas críticas a la Justicia brasileña y respaldo a Jair Bolsonaro

Milei también volvió a cuestionar a la Justicia de Brasil por impedirle visitar al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado por un intento de golpe de Estado.

"Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro. No me dejaron acá. Sin embargo, el expresidiario vino a saludar a la rea", afirmó, en referencia a la visita de Lula da Silva a Cristina Fernández de Kirchner en julio de 2025. El mandatario insistió en que la decisión judicial fue injusta y volvió a expresar públicamente su respaldo al exmandatario brasileño.

Javier Milei y Jair Bolsonaro.

También involucró a México y al Partido Demócrata de Estados Unidos

El Presidente aseguró además que la presunta campaña contra la Argentina no solo habría contado con apoyo del gobierno brasileño, sino también del Gobierno de México y del Partido Demócrata de los Estados Unidos.

En ese contexto, sostuvo que esos sectores buscan impedir el avance de las ideas liberales y anticipó que este tipo de acciones podrían intensificarse de cara a las próximas elecciones.

"Esta basura es lo que viene: noticias falsas, noticias operadas. Nos tenemos que preparar para esto. No se dejen engañar porque van a venir haciéndose los buenos para meterle la mano en el bolsillo", manifestó.

Las declaraciones llegaron tras la respuesta diplomática de Brasil

Las nuevas declaraciones de Milei se produjeron horas después de que el gobierno brasileño llamara a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, luego de que el mandatario argentino calificara a Lula da Silva como "presidiario" y "ladrón" durante un acto partidario en San Pablo.

En esa actividad, el Presidente respaldó la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro, advirtió sobre un supuesto "Riesgo Lula" para Brasil y también cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quien volvió a criticar públicamente.