La Sociedad Rural respaldó la ley de tierras y reclamó proteger el derecho de la propiedad privada

Su presidente Nicolás Pino afirmó que “cada propietario debe poder decidir el destino y el uso de sus tierras”. A su vez, recalcó que la normativa debe resguardar el interés común.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, habla durante la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo con la presencia del presidente Javier Milei.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, expresó este domingo su respaldo al proyecto oficial sobre la ley de tierras y sostuvo que el respeto al derecho de propiedad es una condición indispensable para “fomentar las inversiones y el desarrollo del sector”.

Durante la apertura de la 138° Exposición Rural de Palermo, el dirigente afirmó que el marco regulatorio debe reconocer las distintas realidades productivas, ambientales y geográficas del país. Además, defendió la libertad de “cada propietario para decidir el destino y el uso de sus tierras”.

Al manifestar el respaldo al proyecto oficial, el dirigente rural sostuvo que “toda regulación debe asentarse sobre un principio esencial: el pleno respeto al derecho de propiedad que comprende la libertad de cada propietario para decidir el destino y uso de su tierra”.

Sin perjuicios a terceros ni que afecte el interés común Asimismo, aclaró que dicho principio debe encuadrarse bajo ciertos aspectos al indicar que debe estar “siempre dentro del marco de la ley y procurando que este ejercicio no ocasione perjuicios a terceros ni afecte el interés común”.

En este sentido, remarcó que “no es bueno, por ejemplo, como sucede en la Patagonia que compradores que destinan áreas a creaciones de reservas ecológicas no estén obligados a establecer resguardos que protejan a los vecinos”.