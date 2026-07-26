26 de julio de 2026 - 14:37

La Sociedad Rural respaldó la ley de tierras y reclamó proteger el derecho de la propiedad privada

Su presidente Nicolás Pino afirmó que “cada propietario debe poder decidir el destino y el uso de sus tierras”. A su vez, recalcó que la normativa debe resguardar el interés común.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, habla durante la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo con la presencia del presidente Javier Milei.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, habla durante la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo con la presencia del presidente Javier Milei.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, expresó este domingo su respaldo al proyecto oficial sobre la ley de tierras y sostuvo que el respeto al derecho de propiedad es una condición indispensable para “fomentar las inversiones y el desarrollo del sector”.

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Durante la apertura de la 138° Exposición Rural de Palermo, el dirigente afirmó que el marco regulatorio debe reconocer las distintas realidades productivas, ambientales y geográficas del país. Además, defendió la libertad de “cada propietario para decidir el destino y el uso de sus tierras”.

Al manifestar el respaldo al proyecto oficial, el dirigente rural sostuvo que “toda regulación debe asentarse sobre un principio esencial: el pleno respeto al derecho de propiedad que comprende la libertad de cada propietario para decidir el destino y uso de su tierra”.

Sin perjuicios a terceros ni que afecte el interés común

Asimismo, aclaró que dicho principio debe encuadrarse bajo ciertos aspectos al indicar que debe estar “siempre dentro del marco de la ley y procurando que este ejercicio no ocasione perjuicios a terceros ni afecte el interés común”.

En este sentido, remarcó que “no es bueno, por ejemplo, como sucede en la Patagonia que compradores que destinan áreas a creaciones de reservas ecológicas no estén obligados a establecer resguardos que protejan a los vecinos”.

Sobre este punto, Pino planteó que “estamos convencidos de que es posible armonizar el ejercicio del derecho de propiedad con la protección del ambiente y la seguridad nacional” considerando que “este equilibrio es el mejor camino para cuidar nuestros recursos, fortalecer la producción y generar confianza para invertir”.

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