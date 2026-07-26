Se fue de vacaciones: Villarruel faltó al acto de La Rural y profundizó la distancia con Milei

Victoria Villarruel no participó este domingo de la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo , uno de los eventos políticos y económicos más relevantes del año. En la previa habíamos anticipado su invitación formal, pero al parecer optó por viajar a Villa La Angostura de vacaciones.

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La incógnita de la Expo Rural: Villarruel fue invitada y podría coincidir con Milei en el acto central

De esta forma, la vicepresidente no coincidió con el presidente Javier Milei , un posible cruce -que al final no ocurrió- pero que volvió a poner sobre la mesa la tensión entre ambos.

La titular del Senado se encuentra en un complejo turístico de Neuquén junto a su custodia oficial y, según trascendió, no tiene actividades institucionales previstas durante su estadía .

Su ausencia se produjo mientras Milei encabezó el acto central de La Rural junto a funcionarios nacionales y representantes del sector agropecuario. En su discurso, el mandatario adelantó que “se viene un campo radicalmente distinto al que ya conocíamos”.

La ausencia vuelve a dejar en evidencia el distanciamiento político entre la vicepresidenta y Milei, quienes evitaron compartir el palco en uno de los eventos más importantes del calendario político y económico.

En contrapartida, el mandatario llegó al acto luego de su viaje a San Pablo, donde mantuvo reuniones junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

En los últimos días, Villarruel también volvió a marcar diferencias con la Casa Rosada al respaldar públicamente el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, luego de que desde el Gobierno se cuestionara la exhibición de mensajes vinculados a la causa durante el Mundial 2026.

La vicepresidenta se desmarcó de la postura oficial y defendió que el reclamo no puede interpretarse como una provocación política.

Su viaje al sur también se produce pocos días después de la controversia generada por el aumento de las dietas de los senadores, que elevó los ingresos de los integrantes de la Cámara Alta a alrededor de 12 millones de pesos mensuales, una decisión que volvió a colocar a Villarruel en el centro del debate político.