Lemoine responsabilizó a Villarruel por una posible sanción a la Selección Argentina: "Embarra todo"

La diputada de La Libertad Avanza cuestionó a la vicepresidente de la Nación por sus publicaciones. Aseguró que por su “populismo nazionalista”, la Selección podría recibir una pena de la FIFA.

La diputada libertaria Lilia Lemoine responsabilizó a la vicepresidente Victoria Villarruel por una “eventual sanción contra la Selección Argentina” y sostuvo que, si el conflicto con la FIFA crece, será consecuencia de su accionar. Además, la acusó de hacer "populismo nazionalista" desde su cargo institucional.

En una publicación en la red social X, la legisladora nacional expresó su preocupación por las versiones que hablan de una posible penalización económica. También afirmó que medios extranjeros mencionaron un mensaje de Villarruel como un respaldo a la conducta del plantel argentino.

Esperemos que no pase más allá de la penalización económica... pero he visto en medios extranjeros que se habla del tuit de la vicepresidente arengando la conducta. Si pasa a mayores es CULPA DE ELLA... que por hacer POPULISMO NAZIONALISTA embarra todo. Una cosa es la cancha, la… https://t.co/C6KACVMJNY — Lilia Lemoine (@lilialemoine) July 16, 2026 “Esperemos que no pase más allá de la penalización económica… pero he visto en medios extranjeros que se habla del tuit de la vicepresidente arengando la conducta. Si pasa a mayores es CULPA DE ELLA… que por hacer POPULISMO NAZIONALISTA embarra todo”, escribió la admiradora de Milei.

En el mismo mensaje, Lemoine agregó: “Una cosa es la cancha, la calle y otra la vicepresidencia. Lo hizo con Francia generando un conflicto diplomático que en su momento logró apaciguar Karina Milei, que se tuvo que bancar que la bardearan gratis”.

“Con el culo sentado en una silla, Doña Chicana, para ver si logra que más kukas le digan cipayo al Presidente, le genera un conflicto a la Selección Nacional. Gorda egoísta y ridícula”, concluyó la diputada de La Libertad Avanza.