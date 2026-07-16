Lemoine responsabilizó a Villarruel por una posible sanción a la Selección Argentina: "Embarra todo"

La diputada libertaria Lilia Lemoine responsabilizó a la vicepresidente Victoria Villarruel por una “eventual sanción contra la Selección Argentina” y sostuvo que, si el conflicto con la FIFA crece, será consecuencia de su accionar. Además, la acusó de hacer "populismo nazionalista" desde su cargo institucional.
En una publicación en la red social X, la legisladora nacional expresó su preocupación por las versiones que hablan de una posible penalización económica. También afirmó que medios extranjeros mencionaron un mensaje de Villarruel como un respaldo a la conducta del plantel argentino.
“Esperemos que no pase más allá de la penalización económica… pero he visto en medios extranjeros que se habla del tuit de la vicepresidente arengando la conducta. Si pasa a mayores es CULPA DE ELLA… que por hacer POPULISMO NAZIONALISTA embarra todo”, escribió la admiradora de Milei.
En el mismo mensaje, Lemoine agregó: “Una cosa es la cancha, la calle y otra la vicepresidencia. Lo hizo con Francia generando un conflicto diplomático que en su momento logró apaciguar Karina Milei, que se tuvo que bancar que la bardearan gratis”.
“Con el culo sentado en una silla, Doña Chicana, para ver si logra que más kukas le digan cipayo al Presidente, le genera un conflicto a la Selección Nacional. Gorda egoísta y ridícula”, concluyó la diputada de La Libertad Avanza.
El mensaje de Villarruel por Malvinas: "Piratas usurpadores"
A pocas horas de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, la vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un mensaje en sus redes sociales que rápidamente generó repercusión al vincular el encuentro deportivo con el histórico reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.
A través de una publicación en X, la titular del Senado sostuvo que el compromiso frente al seleccionado inglés trasciende el plano futbolístico. En ese sentido, Villarruel apeló a símbolos históricos y deportivos para expresar su apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni.