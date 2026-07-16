Desde Suárez hasta Arrieta: así reaccionaron los legisladores a la bandera de Malvinas que mostró la Selección

La imagen de Giovanni Lo Celso y Cristian "Cuti" Romero sosteniendo la bandera con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas" tras la histórica victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 trascendió el ámbito deportivo y generó repercusiones en la política mendocina.

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Desde distintos espacios, legisladores nacionales celebraron el gesto de los futbolistas y lo interpretaron como una reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas del Atlántico.

El senador nacional y exgobernador Rodolfo Suárez (UCR) no suele expresarse con frecuencia en sus redes sociales, pero esta vez publicó un mensaje para destacar la manifestación de la Selección luego de la clasificación a una nueva final de la Copa del Mundo .

" Frente a los ojos del mundo , esta selección que partido a partido nos enorgullece hizo la reivindicación más contundente de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Gracias por la valentía y por representar a nuestro país de esta manera ", escribió el exgobernador.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti ( Unión por la Patria ) también celebró la expresión de los jugadores y aprovechó para lanzar una crítica política. Apenas consumado el triunfo, la senadora publicó: "Con el corazón en la mano!! Vamos Argentina!! Las Malvinas son Argentinas!!"

Frente a los ojos del mundo, esta selección que partido a partido nos enorgullece hizo la reivindicación más contundente de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Gracias por la valentía y por representar a nuestro país de esta manera. pic.twitter.com/45dzfrJapF

Luego cuando se viralizó el video de la bandera, ironizó con un mensaje dirigido a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien había advertido en la previa sobre la prohibición de ingresar banderas alusivas a Malvinas al estadio, publicó: "A la Ministra no le gusta esto".

A la Ministra no le gusta esto https://t.co/kZjeIlZNkQ — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) July 15, 2026

Diputados que hablaron de la bandera de Malvinas

Entre los diputados nacionales mendocinos, el único representante de La Libertad Avanza que se expresó fue Luis Petri, aunque sin hacer referencia directa a la bandera desplegada por los futbolistas.

El legislador publicó un mensaje con la frase "¡Vamos Argentina carajo!", acompañado por una imagen editada de un cartel rutero con la referencia a las Islas Malvinas.

Por el lado del Partido Justicialista, el diputado Emir Félix compartió una publicación del PJ Mendoza, espacio que preside, con la fotografía de Lo Celso y Cuti Romero sosteniendo la bandera. El mensaje fue breve y contundente: "SIEMPRE".

Quien realizó la publicación más extensa fue la diputada nacional Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), hija de un veterano de la Guerra de Malvinas. La legisladora felicitó a la Selección por la clasificación a la final y aseguró que ver a los jugadores celebrar con la bandera de las islas la emocionó profundamente.

"Ver a los jugadores celebrar con la bandera que proclama 'Las Malvinas son argentinas' me emociona profundamente. Es un homenaje que trasciende el fútbol y nos recuerda que hay causas que forman parte de nuestra identidad como Nación", escribió.

MUCHAAAAACHOOOOOSSS



¡Felicitaciones Argentina!



Hoy la Selección nos regaló otra enorme alegría y volvió a demostrar que el esfuerzo, el compromiso y el amor por la camiseta pueden llevar nuestros colores a lo más alto.



Ver a los jugadores celebrar con la bandera que… pic.twitter.com/MYaUd3r0sL — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) July 15, 2026

Arrieta también recordó la historia de su familia al señalar que, como hija de un excombatiente, conoce el significado que tiene esa bandera para quienes participaron del conflicto bélico y sus seres queridos. En ese sentido, expresó su "reconocimiento eterno a nuestros Veteranos de Malvinas" y su "homenaje permanente a los caídos".

La diputada concluyó su mensaje agradeciendo a la Selección Argentina por representar al país "con humildad, coraje y determinación" y sostuvo que el triunfo deportivo también permitió reafirmar "la memoria, la identidad y el respeto por quienes defendieron la soberanía argentina".

Finalmente, cerró con una consigna histórica: "Las Malvinas fueron, son y serán argentinas".