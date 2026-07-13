Milei armó una "master class" para legisladores sobre el proyecto del Banco Central

El presidente Javier Milei encabezó un encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza para analizar los detalles del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) tendiente a dejar atrás "91 años de estafa a los argentinos" , según indico, y que pronto enviará al Congreso para su tratamiento.

El funcionario de Javier Milei que viajó al Mundial para ver el partido de Argentina

El encuentro se desarrolló en Casa Rosada y duró más de dos horas. Según supo Agencia Noticias Argentinas, el presidente se dedicó a brindar una "master class" acerca de la iniciativa. "Con muchos detalles del texto, muy didáctico, explicó todo" , dijo uno de los presentes en el Salón Héroes de Malvinas ante este medio ni bien finalizó la exposición presidencial.

Durante el encuentro, el mandatario se explayó sobre la iniciativa, que busca reformar la Carta Orgánica del BCRA y dejar atrás un esquema que, según sostuvo, "lleva 91 años de estafa a los argentinos", se indicó en un comunicado.

Asimismo, señaló que el proyecto también procura revertir los cambios introducidos en la última reforma de la Carta Orgánica impulsada durante la presidencia de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central.

El mandatario explicó que la iniciativa se estructura sobre los siguientes ejes principales: establecer que la única función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda . Ese será su único objeto y mandato; prohibir el financiamiento del Tesoro Nacional y prohibir la creación de Letras Intransferibles del Tesoro.

También fortalecer el esquema de gobernanza de la entidad, incorporando mecanismos institucionales que otorguen mayor estabilidad a sus autoridades y eleven los requisitos para la remoción del presidente y del directorio y restringir la distribución de utilidades del Banco Central, salvo en circunstancias excepcionales previstas por la ley, como escenarios de deflación.

Milei dando la charla a los legisladores. X / @CerviPablo

Además busca endurecer el régimen de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que, de manera directa o indirecta, utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal del Tesoro Nacional mediante la emisión monetaria.

El método de presentación que eligió el jefe de Estado es habitual en él cuando debe explicar proyectos. Se siente cómodo en el formato clase y cree que puede dar cuenta de cuestiones complejas de manera sencilla de esta manera.

A la salida de Casa Rosada, la diputada nacional Juliana Santillán expresó sobre el evento: "Fue una excelente clase sobre la reforma política y de la Carta Orgánica. El presidente explicó las reformas, que apuntan a que ya no se pueda financiar al Tesoro, se habló también de la cuestión de la batalla cultural y de la eliminación de las PASO".

"También le hemos hecho preguntas al presidente. Es una reforma histórica la que se va a tratar en el Congreso", completó. Además de Milei, estuvieron la secretaria general de la presidencia Karina Milei, el titular del BCRA Santiago Bausili, el ministro de Economía Luis Caputo y Desregulación Federico Sturzenegger, el jefe de Gabinete Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; la senadora Patricia Bullrich; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En relación a la modificación de la carta orgánica del BCRA, la semana pasada, en una entrevista radial, el economista dejó varias pistas del texto. Desde su visión, es determinante terminar con el concepto de que a la política monetaria se le pueden asignar “múltiples objetivos”. “Es una declaración de ignorancia”, sostuvo, en referencia a la Carta Orgánica vigente desde 2012, impulsada durante el kirchnerismo.

Luego se encargó de aclarar otros tres ejes que buscan garantizar, precisamente, que el Banco Central pueda cumplir con ese objetivo.

“El segundo punto es la prohibición total y absoluta de financiar al fisco, porque toda la decadencia argentina deriva del déficit fiscal. Esto de gastar más de lo que tenemos alegando que se preocupan por la gente... Con esa estupidez sensiblera generaron déficit fiscal durante 123 años y le arruinaron la vida a los argentinos”, sostuvo.