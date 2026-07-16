El Gobierno oficializó el financiamiento para terminar una obra clave de agua en La Favorita: los detalles

El gobierno de Alfredo Cornejo oficializó el financiamiento para completar la quinta etapa del Proyecto Integral La Favorita , una obra destinada a ampliar y poner en funcionamiento el sistema de abastecimiento de agua potable en el oeste de la Ciudad de Mendoza .

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La medida quedó plasmada en el Decreto 1279, publicado este jueves en el Boletín Oficial, mediante el cual se ratificó el convenio específico suscripto entre la Provincia y la Municipalidad de Capital. La inversión es de 3 millones de dólares .

La incorporación del proyecto se suma a la lista de iniciativas que el Ejecutivo viene financiando con recursos del Fondo del Resarcimiento .

En las últimas semanas, el Gobierno ha ampliado el destino de esos recursos hacia obras de infraestructura hídrica, además de los proyectos viales, de transporte y saneamiento que ya integraban el programa.

El objetivo de la quinta etapa del Proyecto Integral La Favorita es completar y poner en funcionamiento un sistema de abastecimiento de agua potable para el conglomerado del barrio La Favorita y sectores aledaños de la Ciudad de Mendoza.

Según se desprende del decreto, la intervención permitirá aprovechar infraestructura que ya se encuentra construida mediante la incorporación de los componentes necesarios para que el sistema opere de manera integral.

Entre los trabajos previstos se encuentran la puesta en marcha de un nuevo sistema de bombeo, la construcción de una conducción que conectará distintos puntos estratégicos y la incorporación de un nuevo espacio de almacenamiento de agua.

Una vez finalizadas esas tareas, las redes existentes podrán comenzar a operar plenamente, mejorando la distribución del servicio y la capacidad de abastecimiento.

El expediente oficial también destaca que la obra presenta un avance físico del 87,96%, por lo que el financiamiento apunta a completar el tramo final de los trabajos para que el sistema pueda entrar en funcionamiento y brindar servicio a miles de vecinos de esa zona del oeste capitalino.

El financiamiento

De acuerdo con el convenio específico, cuyo contenido integra el anexo del decreto, la Provincia destinará hasta 3 millones de dólares para la ejecución del Proyecto Integral La Favorita - 5° Etapa.

Los recursos provendrán del Fideicomiso del Fondo del Resarcimiento, mientras que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza actuará como organismo subejecutor. En ese rol tendrá a su cargo la formulación, contratación, administración y supervisión de las obras, además de la rendición de los recursos utilizados.

La iniciativa se encuentra incorporada al Banco Integrado de Proyectos (BIP) y, de acuerdo con los informes técnicos que acompañan el expediente, cumple con los requisitos establecidos por la normativa provincial para acceder a este tipo de financiamiento.

Asimismo, la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial consideró que se trata de una obra prioritaria en materia de seguridad hídrica, razón por la cual fue declarada elegible para recibir fondos del resarcimiento.

Cómo será la devolución del préstamo

El convenio establece que los recursos tendrán carácter reintegrable. La Municipalidad deberá devolver a la Provincia el 100% del financiamiento recibido en un plazo de diez años, mediante un esquema de 40 cuotas trimestrales calculadas en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA).

El cronograma dispone que la amortización comenzará seis meses después de la firma del Acta de Recepción Provisoria de la obra. A partir de ese momento se pondrá en marcha el plan de pagos previsto en el convenio.

Como garantía, el municipio cedió de manera irrevocable los derechos sobre los recursos que le corresponden por el Régimen de Participación Municipal establecido en la Ley 6.396.

Esa cesión permitirá a la Provincia descontar automáticamente de la coparticipación los importes correspondientes en caso de incumplimiento.

Las garantías previstas en el convenio

El anexo del convenio también establece una serie de mecanismos para resguardar el recupero de los fondos públicos. En caso de incumplimiento por parte del municipio, la Provincia podrá suspender los desembolsos pendientes, cancelar el financiamiento, rescindir el convenio y ejecutar las garantías constituidas para el proyecto.

Además, el incumplimiento generará la mora automática del municipio, sin necesidad de intimaciones previas, habilitando al Gobierno provincial a aplicar los mecanismos previstos para asegurar el cobro del préstamo.

El decreto y anexo