El gobierno aprobó un nuevo proyecto del RIGI por USD 709 millones para producir litio en Catamarca

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se probó un nuevo El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para producir litio en la provincia de Catamarca. El funcionario señaló que demandará una inversión de más de US$700 millones y que generará más de 4.000 puestos de trabajo.

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“El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del Proyecto de la Sucursal Dedicada de LIEX S.A ., una nueva iniciativa minera destinada a producir carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, provincia de Catamarca”, precisó el jefe del Palacio de Hacienda en un posteo en la red social X.

Caputo indicó que “el proyecto contempla una inversión total de US$709 millones para la construcción y operación de una planta con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio”.

También se construirán “pozos para la extracción de salmuera, ductos de transporte, sistemas de purificación , caminos, tuberías, instalaciones industriales auxiliares, obras de control de inundaciones y demás infraestructura necesaria para el funcionamiento del complejo”.

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“Este nuevo RIGI aprobado generará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos, entre las etapas de construcción y operación”, señaló Caputo.

Además, el ministro afirmó que “los estudios presentados indican que existen recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva y que su exportación generará ingresos estimados en alrededor de US$400 millones por año”.

“Con este proyecto, el RIGI ya totaliza 21 proyectos aprobados por el Comité Evaluador, totalizando una inversión comprometida de US$46.700 millones”, concluyó el ministro.

Proyectos aprobados

En febrero pasado, el Ejecutivo había extendido el plazo de adhesión al RIGI hasta el 8 de julio de 2027, y al mismo tiempo decidió ampliar su alcance al incorporar nuevas actividades comprendidas en el sector de petróleo y gas.

Así, quedó habilitada la posibilidad de que se presenten proyectos de explotación y producción de desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro, fijando un monto mínimo de inversión de US$600 millones en activos computables.

Con la aprobación del Proyecto de la Sucursal Dedicada de LIEX S.A, el RIGI ya tiene 21 proyectos aprobados por un monto acumulado de 46,7 mil millones de dólares.