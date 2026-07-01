El Gobierno aprobó otro megaproyecto del RIGI por US$4.500 millones para invertir en Vaca Muerta

El Gobierno aprobó el proyecto número 20 del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa contempla una inversión de US$4.500 millones para desarrollar un nuevo emprendimiento petrolero en Vaca Muerta y, según estimaciones oficiales, generará cientos de puestos de trabajo.
El proyecto corresponde a Rincón de Aranda, de Pampa Energía, y prevé producir 305 millones de barriles de petróleo en tres décadas. Además, calcula exportaciones por unos US$17.000 millones a lo largo de su vida útil, de acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Economía.
El aval oficial fue confirmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X donde detalló que “el Comité Evaluador aprobó el vigésimo proyecto RIGI”, resaltando que “invertirá un total de US$4.500 millones y generará aproximadamente 800 empleos directos y 1.000 indirectos”.
Al valorar la inserción del proyecto al régimen, Caputo sostuvo que “las condiciones favorables que generó el RIGI permitieron que la empresa pudiera incrementar 50% la actividad de explotación y producción de hidrocarburos inicialmente planeada en el área”.
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Quedan 21 proyectos en carpeta
En febrero pasado, el Ejecutivo había extendido el plazo de adhesión al RIGI hasta el 8 de julio de 2027, y al mismo tiempo decidió ampliar su alcance al incorporar nuevas actividades comprendidas en el sector de petróleo y gas.
Así, quedó habilitada la posibilidad de que se presenten proyectos de explotación y producción de desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro, fijando un monto mínimo de inversión de US$600 millones en activos computables.
Con la aprobación del proyecto Rincón de Aranda, el RIGI ya tiene 20 proyectos aprobados por un monto acumulado de 46 mil millones de dólares. La perspectiva es que ese monto se seguirá incrementando ya que hay otros 21 proyectos en estudio.