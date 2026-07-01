El Gobierno aprobó otro megaproyecto del RIGI por US$4.500 millones para invertir en Vaca Muerta

Así lo informó el ministro de Economía, Luis Caputo. El proyecto corresponde a Rincón de Aranda, de Pampa Energía, y prevé producir 305 millones de barriles de petróleo en 30 años.

Otro megaproyecto del RIGI fue aprobado por el Gobierno nacional.

El Gobierno aprobó el proyecto número 20 del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa contempla una inversión de US$4.500 millones para desarrollar un nuevo emprendimiento petrolero en Vaca Muerta y, según estimaciones oficiales, generará cientos de puestos de trabajo.

El proyecto corresponde a Rincón de Aranda, de Pampa Energía, y prevé producir 305 millones de barriles de petróleo en tres décadas. Además, calcula exportaciones por unos US$17.000 millones a lo largo de su vida útil, de acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Economía.

El aval oficial fue confirmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X donde detalló que “el Comité Evaluador aprobó el vigésimo proyecto RIGI”, resaltando que “invertirá un total de US$4.500 millones y generará aproximadamente 800 empleos directos y 1.000 indirectos”.

Al valorar la inserción del proyecto al régimen, Caputo sostuvo que “las condiciones favorables que generó el RIGI permitieron que la empresa pudiera incrementar 50% la actividad de explotación y producción de hidrocarburos inicialmente planeada en el área”.

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El Comité Evaluador aprobó el vigésimo proyecto RIGI. Se trata del Proyecto Rincón de Aranda de Pampa Energía, un desarrollo de hidrocarburos en Vaca Muerta que prevé la exportación de USD 17.000 millones a partir de la producción de 305 millones de barriles de… — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 30, 2026 Quedan 21 proyectos en carpeta En febrero pasado, el Ejecutivo había extendido el plazo de adhesión al RIGI hasta el 8 de julio de 2027, y al mismo tiempo decidió ampliar su alcance al incorporar nuevas actividades comprendidas en el sector de petróleo y gas.