Tras el informe del EMOP, el Gobierno debe decidir sobre la tarifa de taxis y remises: de cuánto es el aumento

El Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) aprobó el informe técnico que propone un incremento del 25,20% en la tarifa del servicio de taxis y remises de Mendoza. La medida quedó plasmada en la Resolución Nº 2253, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y ahora será remitida a la Subsecretaría de Transporte , que deberá definir si avanza o no con la actualización tarifaria.

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La resolución es el resultado del procedimiento administrativo iniciado tras el pedido de actualización presentado por el sector empresario, que incluyó la elaboración de un estudio oficial de costos, la intervención del Órgano Consultivo y la realización de una audiencia pública, tal como exige la normativa vigente.

Según detalla el EMOP, el análisis técnico fue elaborado por la Subdirección de Tarifas y Supervisión, que concluyó que es necesario aplicar una actualización del 25,20% respecto del último aumento otorgado para mantener el equilibrio económico-financiero de la actividad.

El organismo sostuvo que el porcentaje propuesto busca cubrir los costos de inversión, explotación y mantenimiento del servicio, además de garantizar una rentabilidad considerada "razonable y adecuada" para los permisionarios.

Como parte del proceso, el EMOP convocó al Órgano Consultivo el 8 de junio para analizar el estudio de costos y posteriormente realizó una audiencia pública el 19 de junio , instancia obligatoria que debe celebrarse al menos una vez por año calendario.

Durante la audiencia participaron representantes de distintos sectores vinculados al servicio, quienes expusieron observaciones, propuestas e inquietudes. El organismo señaló que todas las presentaciones fueron analizadas y respondidas en el informe técnico elaborado por la Subdirección de Tarifas y Supervisión.

Asimismo, indicó que parte de los planteos realizados durante la audiencia exceden las competencias del EMOP por tratarse de cuestiones relacionadas con la regulación y administración del servicio, por lo que serán remitidos a la Subsecretaría de Transporte para su eventual tratamiento.

La decisión ahora queda en la Subsecretaría de Transporte

La resolución aprobada por el Directorio del EMOP no implica la aplicación automática del incremento. De acuerdo con la Ley 9086 y el Decreto 1512/18, modificado por el Decreto 2843/25, el organismo tiene la función de evaluar el pedido de actualización tarifaria y elevar una propuesta a la autoridad de aplicación.

En ese marco, el expediente será remitido a la Subsecretaría de Transporte de Mendoza, que será la encargada de resolver si aprueba la actualización tarifaria propuesta para el servicio de taxis y remises.

La resolución