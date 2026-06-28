ATE le exige al Gobierno "que se vayan los 249 familiares, amigos y allegados" que Adorni "metió al Estado"

La Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ), luego de que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentara su renuncia , le exigió al Gobierno Nacional “ que se vayan los 249 familiares, amigos y allegados ” que el ahora exfuncionario “ metió al Estado ”.

De los viajes en avión a la polémica de su patrimonio: los motivos que eyectaron a Adorni del Gobierno

El secretario general Rodolfo Aguiar sostuvo que “ son centenares ” los que perciben “ingresos mensuales millonarios sin brindar una contraprestación ” y, además, apuntó contra la secretaria de Presidencia , Karina Milei , a quien le pidió que “ no se haga la distraída ” al respecto de la existencia de “ ñoquis ”.

“ Conoce bien cada una de las incorporaciones en la administración pública que ordenó el ex jefe de Gabinete . Nosotros habíamos advertido que el nuevo mecanismo de ingreso al Estado que ( Federico ) Sturzenegger tanto propagandizó de transparente no tenía nada y que solo alentaba el ingreso de militantes de La Libertad Avanza ( LLA )”, agregó.

En la misma línea, manifestó que todas las dependencias bajo la autoridad de Adorni "se encuentran saturadas " de personal con sueldos que " en todos los casos superan los 2 millones de pesos ": "No tienen experiencia y su presencia no resulta necesaria ”, planteó el gremialista.

ATE AHORA EXIGE QUE SE VAYAN LOS 249 FAMILIARES, AMIGOS Y ALLEGADOS QUE ADORNI METIÓ AL ESTADO!! Desde que asumió funciones no paró de llenar de familiares y allegados todas las áreas públicas que orgánicamente estaban bajo su autoridad. Entre la familia, amistades y allegados,… pic.twitter.com/fjSDKKSbl5

Por otra parte, Aguiar aclaró que el año pasado, Karina Milei aumentó el presupuesto de la Secretaría de Comunicación y Medios que dirigía Adorni , "en un 46,4% , superando los $30.000 millones anuales ".

Asimismo, sostuvo que la planta que el exvocero tenía a su cargo "creció un 25% en sus primeros meses de gestión" y llegó a tener "249 empleados bajo su ala", entre los cuales se encuentran "twitteros como Juan Pablo Carreira", conocido en redes como Juan Doe, y "uno de los beneficiarios de los créditos para libertarios por más de $112.948.000".

También destacó el caso de Francisco Adorni, hermano de Manuel, quien había sido designado con un cargo en el Ministerio de Defensa en la Unidad de Auditoría Interna y, posteriormente, fue promovido a la presidencia del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), organismo que administra retiros y pensiones militares.

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Muy feliz día https://t.co/JFy5xXPE88 — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) June 27, 2026

En el día de ayer, cuando Adorni presentó formalmente su renuncia y la difundió a través de sus redes sociales, Aguiar le dedicó unas palabras desde su cuenta personal X, en una fecha particular, debido a que se celebró el día del empleado público.

"Lo que es el karma Manuel! Te vas justo en el Día del Trabajador del Estado! Después de festejar los despidos, que lindo regalito nos hiciste! Muy feliz día!", expresó.

Para cerrar, Aguiar indicó que el final que tuvo el exfuncionario libertario fue "triste y vergonzoso", que no tenía "autoridad moral" para seguir gestionando y recordó que su paso por el Gobierno Nacional fue ser el "vocero de los despidos y recortes en el Estado".

"Este Gobierno, en tan solo dos años y con las graves irregularidades conocidas, demostró ser el más corrupto de la historia. Empezando por el Presidente y hasta el último secretario de Estado. Las políticas de austeridad de las que hablaban siempre fueron una mentira. Llegaron al poder pra robar y rápidamente se convirtieron en esa casta que dijeron que iban a terminar. La Justicia tiene que seguir con la investigación a fondo y además indagar al resto de los integrantes del gabinete. Están todos sucios.", concluyó.