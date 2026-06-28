28 de junio de 2026 - 17:49

"Lo mejor está por venir": el apoyo de Marcelo Grandio a Manuel Adorni

Marcelo Grandio expresó su respaldo a Manuel Adorni luego de su renuncia como jefe de Gabinete. El periodista compartió la carta del exfuncionario y le dedicó un mensaje en redes sociales.

Manuel Adorni junto a su amigo Marcelo Grandio.

Manuel Adorni junto a su amigo Marcelo Grandio.

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El comunicado de Marcelo Grandio.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Marcelo Grandio, periodista y amigo personal de Manuel Adorni, manifestó públicamente su apoyo al ex jefe de Gabinete luego de que oficializara su salida del Gobierno nacional mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei.

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A través de una historia publicada en Instagram, Grandio compartió la carta difundida por Adorni y le dedicó un mensaje de aliento: "Manu, amigo querido. Vamos y venimos. Lo mejor en esta nueva etapa está por venir", acompañado por menciones tanto al exfuncionario como al mandatario.

La publicación incluyó el texto con el que Adorni comunicó su renuncia. En esa carta, el exjefe de Gabinete explicó que decidió dejar el cargo para proteger a su familia de los ataques y cuestionamientos que, según sostuvo, recibió durante los últimos meses.

Además, negó las acusaciones formuladas en su contra y agradeció a Javier Milei por aceptar su decisión de abandonar el Ejecutivo.

El comunicado de Marcelo Grandio
El comunicado de Marcelo Grandio.

El comunicado de Marcelo Grandio.

La relación entre Grandio y Adorni

La relación entre Marcelo Grandio y Manuel Adorni es anterior a la llegada de este último al Gobierno. El periodista ya había quedado en el centro de la escena meses atrás, cuando defendió públicamente al entonces jefe de Gabinete tras la polémica generada por un viaje en avión privado a Punta del Este.

En aquella oportunidad, Grandio aseguró que Adorni había abonado los pasajes correspondientes y respaldó su accionar. Con este nuevo mensaje, el periodista se convirtió en una de las primeras figuras cercanas al exfuncionario en expresarle públicamente su apoyo luego de su renuncia, producida en medio de la controversia política y judicial que marcó el cierre de su gestión.

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