De los viajes en avión a la polémica de su patrimonio: los motivos que eyectaron a Adorni del Gobierno

Tras un sinfín de versiones, Manuel Adorni publicó esta tarde en su redes sociales la carta que redactó el mismo para comunicar que dejaba la Jefatura de Gabinete en medio de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Entre una derrota y el quiste de Adorni

Lo hizo tres meses después de la irrupción de la polémica por la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la delegación presidencial que viajó a Nueva York por la Argentina Week.

Lo resistieron todo lo posible. Los propios, pero también los aliados que en las últimas horas intensificaron la presión para correrlo del cargo.

Desde el jueves, el hasta entonces ministro coordinador tenía en mente la posibilidad, incluso desde su entorno aseguran que intentó presentar la renuncia en otras dos oportunidades, pero enfrentó la resistencia de los Milei.

Sin embargo, para esa altura, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el asesor presidencial, Santiago Caputo, coincidían en que la situación era insostenible. Fue así que comenzaron a barajarse nombres para sucederlo, entre los que el ministro del Interior, Diego Santilli, parece tener clara ventaja, y el viernes se le comunicó que no seguiría.

A la espera del regreso del mandatario de Madrid, parecía estar todo dispuesto para instrumentar la salida.

Si bien estaba previsto un encuentro entre Adorni y Milei, hasta se hablabade la posibilidad de ver el partido de la Selección juntos, las versiones que circulan son múltiples. Hay quienes aseguran que sucedió en horas de la mañana, en estricta reserva, mientras otros garantizan que no pasó.

Se espera que el próximo lunes, Adorni concurra una vez más Casa Rosada para comenzar a ordenar la transición.

Los escándalos que acorralaron a Adorni

Manuel Adorni se vio envuelto en distintos escándalos durante los últimos meses, desde viajes presidenciales hasta un aumento exponencial en su patrimonio, los cuales derivaron en su renuncia a la Jefatura de Gabinete que presentó esta tarde.

Los viajes

Uno de los primeros hechos fue el viaje de su esposa Bettina Angeletti a Nueva York en la comitiva presidencial, el cual despertó críticas por parte de la oposición y puso en tela de juicio el uso de recursos públicos para costear el viaje. Sin embargo, el exfuncionario afirmó que no hubo irregularidades y señaló que el propio presidente Javier Milei invitó a su esposa.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York Gentileza

Poco después salió a la luz otro viaje, esta vez hacia Punta del Este y en un avión privado, durante el feriado de Carnaval. La polémica allí surgió por querer saber quién había financiado ese viaje. Finalmente, el pago se le atribuyó al periodista de la TV Pública y amigo personal de Adorni, Marcelo Grandío.

El aumento de su patrimonio

Los problemas escalaron cuando comenzaron las investigaciones por su patrimonio personal. El crecimiento exponencial que se registró puso en entredicho ciertos enriquecimientos ilícitos por parte del ex Jefe de Gabinete.

Un departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa en el country Indio Cuá fueron dos propiedades que se conocieron en base a distintas investigaciones periodísticas.

La casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz La casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz Gentileza

En ese momento, Adorni se defendió afirmando que toda su fortuna la construyó dentro del sector privado, en el cual trabajó "más de 25 años".

"Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado, en cada uno de los organismos", había dicho en una entrevista televisiva.

Gastos en tarjetas y criptomonedas

A esto se suman los gastos realizados en sus tarjetas de crédito, los cuales contradecían los números de su patrimonio. Los consumos superaron los $85 millones durante 2025, representando un promedio de $7,1 millones mensuales, un monto que duplica el salario bruto que el exfuncionario percibía en ese momento en la administración pública, el cual ascendía a $3,5 millones.

El hecho que involucra la tenencia de criptomonedas fue uno de los más recientes. Los informes preliminares de la Justicia habrían detectado transacciones en activos digitales, aunque los montos consignados hasta el momento serían de una cuantía inferior respecto a los flujos de dinero en efectivo que ya forman parte del expediente.