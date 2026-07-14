Dos gremios rechazaron las propuestas de aumento salarial del Gobierno

Tras su éxito con el gremio docente ( SUTE ), que aceptó el aumento salarial propuesto para el segundo semestre, el Gobierno provincial no logró avanzar en materia salarial con otros dos gremios de la administración pública: ATE y Ampros .

El rechazo de ATE , para áreas de la salud y la administración central, fue adelantado por su titular, Roberto Macho . "Vamos a hacer asambleas y veremos qué medidas se van a decidir", expresó el gremialista, sin descartar un paro .

Por su parte, Ampros , que representa a los profesionales de la salud, formalizó su rechazo por medio de un comunicado. "Ampros informa que la propuesta elevada hoy por el Ejecutivo ha sido considerada insuficiente , ya que no contempla un valor adicional que el gremio, en conjunto con los colegios y asociaciones profesionales, viene solicitando debido a la pérdida de poder adquisitivo en el salario de quienes cuidan la vida de los mendocinos", sostuvo la entidad.

En la reunión de este martes, los miembros paritarios del Gobierno elevaron dos propuestas a Ampros . La primera consistía en aumentos del 7% en agosto y 4% en noviembre, sobre la asignación de la clase, no acumulativos, calculándose sobre la base del mes de junio 2026.

La segunda propuesta fue del 7% en agosto, MÁS 2% en octubre, sobre la asignación de la clase, no acumulativos, calculándose sobre la base del mes de junio 2026; y un aumento en el adicional Responsabilidad Profesional, que pasará del 116 al 128% en el mes de diciembre.

"Luego de realizar las simulaciones, Ampros concluyó que "las dos propuestas son similares en cuanto a la insuficiencia del monto" y agregó que "ninguna de las dos responde a una recomposición salarial de los equipos de salud, acrecentando aún más la crisis salarial y laboral del sistema".

Por su lado, el Gobierno informó sobre las propuestas salariales a Ampros y los empleados del Instituto de Juegos y Casinos, sin mencionar que hubiera algún rechazo. "En ambos casos, las entidades gremiales recepcionaron las propuestas, las pondrán a consideración de sus representados y volverán a reunirse la próxima semana", señaló en un comunicado.

Al personal del IPJyC se le presentó una propuesta salarial que contempla un incremento del 7% para agosto y del 4% para noviembre, no acumulativos y calculados sobre el básico de junio de 2026.