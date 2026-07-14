Cornejo se desligó de los dichos de Casado contra el seleccionado francés: "No representan al Gobierno"

El gobernador Alfredo Cornejo envió este martes una respuesta formal a la Embajada de Francia luego de que el embajador Romain Nadal declarara persona non grata a la vicegobernadora Hebe Casado por sus dichos sobre la Selección francesa durante el Mundial 2026. En la carta, Cornejo no mencionó a Casado, pero aclaró que sus expresiones no representan al Gobierno provincial .

El embajador de Francia confirmó la declaración de persona no grata contra Hebe Casado: los motivos

La nota fue entregada al propio Nadal por el subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla Saenz , quien viajó a Buenos Aires para participar de la recepción organizada por la representación diplomática francesa con motivo de la Fiesta Nacional de Francia , que se celebra cada 14 de julio.

De esta manera, Cornejo rompió el silencio respecto de una fuerte polémica en la que había decidido hasta ahora no intervenir, al igual que el resto de los integrantes del Poder Ejecutivo, en los últimos diez días.

"Habiendo tomado conocimiento de la comunicación que usted me dirigiera con fecha 10 de julio del corriente año, considero un deber institucional y personal ponerme en contacto directo para ratificar, de la manera más firme, que el espíritu, la identidad y la historia de Mendoza se encuentran indisolublemente ligados al respeto mutuo y a la hermandad inalterable con el pueblo francés", dice el texto.

Como subsecretario de Relaciones Institucionales, entregué al embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, una carta del gobernador Alfredo Cornejo en la que expresa la posición institucional del Gobierno de Mendoza. pic.twitter.com/zgdZXVS8Go

Y agrega en sus párrafos centrales: "Como gobernador, comparto plenamente su convicción de que los valores y principios republicanos constituyen la base fundamental sobre la cual se edifican nuestros acuerdos. Por ello, deseo transmitirle con total claridad que las expresiones individuales y de carácter personal que no reflejan el respeto universal a la diversidad, de ninguna manera representan el sentir de la comunidad mendocina ni la política de integración de este territorio, ni mucho menos del Gobierno que me toca conducir ".

"Mendoza ha sido, es y seguirá siendo una tierra que celebra la riqueza de la convivencia cultural y rechaza plenamente toda manifestación de carácter discriminatorio. En este sentido, y con miras a salvaguardar nuestra historia, nuestra inmigración y los importantes intercambios productivos, culturales y académicos que benefician a ambas sociedades, confirmo la absoluta disposición de este Gobierno a mi cargo para continuar coordinando con Usted y su Embajada, los canales de trabajo conjuntos en un marco de plena coincidencia de principios constitucionales", dice otro párrafo del texto.

el subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla Saenz.

La decisión del Ejecutivo provincial se produce luego de que Nadal confirmara públicamente que declaró a Casado "persona non grata" al considerar que la funcionaria realizó "declaraciones abiertamente racistas" y que no se retractó de sus dichos.

"Sí, la declaré persona non grata porque no retiró su declaración racista y no puedo admitir en reuniones de cooperación bilateral con el Gobierno de la provincia de Mendoza estar en presencia de una persona racista que hizo declaraciones abiertamente racistas", afirmó el embajador durante una entrevista en el programa De Acá en Más, de Urbana Play.

El reclamo del embajador de Francia

En la misma entrevista de esta semana, Nadal había asegurado que hasta ese momento no había recibido ningún contacto del gobernador Cornejo ni de otros funcionarios del Ejecutivo provincial luego de que tomara la decisión contra Casado.

Nadal señaló además que sí había recibido expresiones de dirigentes políticos argentinos, entre ellos la diputada nacional de La Libertad Avanza, Patricia Holzman, presidenta del Grupo de Amistad con Francia en la Cámara de Diputados, quien cuestionó los dichos de la vicegobernadora.

El embajador de Francia en Argentina,Romain Nadal.

La polémica comenzó luego del partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026. Tras la victoria del seleccionado europeo por 1 a 0, Casado publicó en su cuenta de X un mensaje en el que se refirió al equipo francés como un "equipo africano" y cuestionó al delantero Kylian Mbappé.

Al comenzar las reacciones, la vicegobernadora rechazó las acusaciones de racismo y sostuvo que su publicación fue parte del "folklore futbolero". Además, incluso afirmó que no había recibido ninguna notificación oficial sobre una eventual medida diplomática en su contra. Pero poco después el propio embajador francés salió a los medios a confirmar la medida.

Las aclaraciones de los funcionarios

Desde el Gobierno provincial actuaron en el mismo sentido: señalaron inicialmente que no habían recibido ninguna comunicación oficial ni de la Embajada de Francia ni de la Cancillería argentina sobre la decisión anunciada por Nadal.

Además, desde Casa de Gobierno remarcaron que la publicación de Casado fue realizada a título personal y no representa una postura institucional de la administración provincial.

"Es un posteo de ella personal, no tiene relación con su rol institucional. No tenemos ningún inconveniente con la Embajada, al contrario", señalaron fuentes oficiales, off the record.

La presencia de Videla Saenz en la recepción organizada por la Embajada francesa se dio en ese contexto, luego de la escalada pública entre el embajador y la vicegobernadora.

También estuvo presente en el evento la senadora nacional de la UCR Mariana Juri. Antes de que se conociera la carta del gobernador, Juri había señalado en sus redes sociales: “Fortalecer los vínculos bilaterales entre dos países con una relación histórica tan profunda es una responsabilidad por los argentinos y los mendocinos”.