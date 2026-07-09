"Equipo africano": Hebe Casado desmintió una sanción de Francia y aclaró su expresión en redes

La vicegobernadora, Hebe Casado , desmintió haber recibido una comunicación oficial de la Embajada de Francia luego de la polémica generada por sus dichos sobre la selección de ese país durante el Mundial 2026 . La funcionaria aseguró que hasta el momento no fue notificada de ninguna medida diplomática y ratificó su postura sobre el mensaje que publicó en redes sociales.

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Hebe Casado tildó de "equipo africano" a la selección de Francia y generó revuelo en las redes

“ Todavía no me ha llegado ninguna notificación ”, afirmó Casado en declaraciones a Los Andes , al referirse a las versiones que indicaban que la representación diplomática francesa había tomado una medida en su contra.

En esa línea, sostuvo que su publicación formó parte del “folklore futbolero” y consideró que quienes interpretaron sus palabras como discriminatorias hicieron una lectura equivocada.

“Es parte del folklore futbolero, el que no lo entiende de esa forma es porque debe tener algún problema no resuelto”, señaló la vicegobernadora.

Casado también anticipó que, en caso de recibir una comunicación formal, responderá ante el eventual reclamo.

La vicegobernadora Hebe Casado estuvo presente durante la votación en la Cámara de Diputados de Mendoza sobre los proyectos mineros.

“Voy a responder fuerte y les voy a pedir que me expliquen detalladamente dónde hubo discriminación en mi comentario y por qué consideran que decir africano es un insulto, y quiero pruebas”, expresó.

Desde el Gobierno de Mendoza indicaron que, hasta el momento, tampoco recibieron ninguna notificación oficial ni de la Cancillería argentina ni de la Embajada de Francia respecto de los dichos de la vicegobernadora.

Según explicaron fuentes oficiales, ante un eventual reclamo diplomático, la representación francesa podría comunicarse directamente con la Provincia, a través de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, o bien canalizarlo mediante la Cancillería argentina, que luego informaría a Mendoza.

El origen de la versión sobre una reacción diplomática

La versión sobre una eventual reacción de Francia surgió a partir de una editorial publicada el miércoles por el periodista Carlos Pagni en el diario La Nación.

En ese análisis, el columnista sostuvo que la relación entre Argentina y Francia había atravesado un “entredicho” originado en Mendoza por el comentario de Casado sobre el seleccionado francés y afirmó que la Embajada francesa la había declarado “persona non grata”.

Esa afirmación, sin embargo, no fue confirmada oficialmente por la representación diplomática francesa ni por organismos del Gobierno argentino o mendocino. Hasta el momento, la Provincia sostiene que no recibió ningún reclamo formal.

La figura de “persona non grata” tiene un alcance diplomático específico y suele utilizarse para referirse a funcionarios extranjeros acreditados ante un Estado, por lo que cualquier medida de ese tipo requeriría una comunicación institucional formal.

La defensa de Casado

La vicegobernadora rechazó que su comentario haya tenido un componente racista y cuestionó la interpretación que se hizo de sus palabras.

“No le veo la parte racista al comentario, porque si alguien lo toma así es porque considera a los africanos algo inferior. Yo no los considero inferiores, todo lo contrario”, sostuvo.

En ese sentido, agregó: “Los discriminatorios y los racistas son los que piensan que decir africano es un insulto. Nosotros no lo vemos de esa forma”.

Casado además sostuvo que la discusión está atravesada por debates culturales que se dan en Europa y cuestionó lo que definió como “wokismo”. “En Argentina no pasa lo que ocurre en Europa donde allí están pasando cosas graves con el wokismo”, afirmó.

La vicegobernadora también señaló que, desde su perspectiva, quienes consideran ofensiva la referencia a África deberían revisar esa interpretación. “Los que se tienen que replantear son esos que consideran que decir africano es un insulto”, manifestó.

El comentario que inició la polémica

La controversia actual comenzó luego del partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026, disputado el 4 de julio.

Tras la victoria del conjunto europeo por 1 a 0, Casado publicó en su cuenta de X un mensaje en el que hizo referencia a la composición del plantel francés: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”.

Ante las críticas que recibió por esa publicación, la vicegobernadora respondió en redes sociales que se trataba de “sarcasmo” y sostuvo que solo “las personas inteligentes” podían interpretar el sentido del mensaje.

Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe. — Hebe Casado (@hebesil) July 4, 2026

El antecedente de Victoria Villarruel con Francia

La polémica con Francia tiene un antecedente reciente en el ámbito deportivo y político. En julio de 2024, luego de la consagración de Argentina en la Copa América, un video difundido durante los festejos de la Selección generó críticas en Francia por una canción entonada por algunos jugadores argentinos que hacía referencia a los orígenes de integrantes del seleccionado francés.

El episodio involucró al mediocampista Enzo Fernández, quien había transmitido parte de los festejos del plantel y luego pidió disculpas públicas.

Desde Francia hubo cuestionamientos por el contenido de la canción, debido a que varios futbolistas del seleccionado francés tienen ascendencia africana. En ese contexto, la actual vicepresidenta salió a respaldar a los jugadores argentinos y cuestionó las críticas surgidas desde Francia.

La vicepresidenta, Victoria Villarruel. Foto: MARIANO SANCHEZ/ NA

A través de una publicación en la red social X, Villarruel sostuvo: “Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que nos hagan eso a nosotros”.

En el mismo mensaje, la vicepresidenta agregó: “Dejen de fingir indignación, hipócritas”. Sus expresiones generaron repercusión en Francia y sumaron tensión a un episodio que ya había provocado cuestionamientos desde sectores políticos y deportivos de ese país.

La controversia también tuvo una derivación diplomática y llevó al Gobierno argentino a intentar bajar la tensión con autoridades francesas.

Desde la Cancillería buscaron encauzar la situación, mientras desde el oficialismo nacional intentaban diferenciar las expresiones individuales de jugadores y dirigentes de la postura institucional del Estado.