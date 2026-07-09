Renunció un funcionario provincial tras ser detenido con 2,26 gramos de alcohol en sangre en San Rafael

Diego Silvestre , coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de San Rafael, fue detenido durante un control policial tras arrojar 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre en un test de alcoholemia. Tras conocerse el episodio, el funcionario presentó su renuncia , según confirmaron fuentes del Gobierno provincial.

Tras el desplante del 25 de Mayo, Milei fue a abrazar a Jorge Macri y sellaron la reconciliación en el Tedeum del 9 de Julio

Gasoducto del Sur: Enargas levantó la suspensión de nuevas conexiones y General Alvear celebró el fallo

El hecho tomó mayor relevancia porque apenas tres días antes, mediante el Decreto Nº 1136 , el Ejecutivo provincial lo había designado como consejero titular representante de los abogados en el Consejo de Minería de Mendoza , un organismo creado por la Ley 9.529 que actúa como autoridad minera de segunda instancia y cuyos integrantes fueron nombrados por un período de dos años .

Después del escándalo, Silvestre presentó este miércoles su renuncia como coordinador en el ETI San Rafael, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura e Infancias, que conduce Tadeo García Zalazar.

Además, este mismo jueves formalizó su renuncia ante el Colegio de Abogados como representante en el Consejo de Minería de Mendoza, informó el Ministerio de Energía y Ambiente que lidera Jimena Latorre .

De acuerdo con el parte policial , el procedimiento ocurrió el domingo 5 de julio , alrededor de las 10.40 , sobre C. W. Lencinas al 483 , en San Rafael.

Personal de la Comisaría 32ª había detenido previamente la marcha de una Fiat Strada gris, dominio AH455QZ, conducida por Silvestre.

Posteriormente intervino personal de Policía Vial, que le practicó el test de alcoholemia con un alcoholímetro Dräger Alcotest 7510, el cual arrojó un resultado de 2,26 g/l.

Siempre según el informe policial, tras intentar sin éxito comunicarse con el Juzgado Contravencional, los efectivos actuaron conforme al procedimiento habitual: dispusieron la aprehensión del conductor, el secuestro del vehículo y la retención de las llaves, quedando tanto el hombre como el rodado a disposición de la Justicia.

Además, los policías confeccionaron un acta vial porque el conductor no contaba con licencia de conducir, seguro ni cédula de identificación del vehículo al momento del control.