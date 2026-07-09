El mensaje de Cornejo tras participar de la vigilia por el Día de la Independencia junto a Milei en Tucumán

El gobernador, Alfredo Cornejo , participó este jueves por la noche de la tradicional vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán , encabezada por el presidente Javier Milei . Durante este mediodía el mandatario retornará a Mendoza.

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El mandatario provincial compartió el acto con gobernadores de distintas provincias, funcionarios nacionales e invitados especiales, en la antesala de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia. La delegación mendocina también estuvo integrada por la vicegobernadora Hebe Casado .

La ceremonia se desarrolló en la Casa Histórica de la Independencia y formó parte de las actividades oficiales organizadas por el Gobierno nacional para conmemorar el 9 de Julio, una de las fechas más emblemáticas del calendario patrio.

Las autoridades fueron convocadas alrededor de las 22 y permanecieron en el histórico edificio hasta el inicio oficial de la ceremonia. A la medianoche comenzó el acto con la entonación del Himno Nacional Argentino y, posteriormente, el Presidente pronunció un discurso de aproximadamente 20 minutos. Una vez finalizada la actividad, Milei y los funcionarios nacionales emprendieron el regreso a Buenos Aires.

En paralelo al acto institucional, la plaza ubicada frente a la Casa Histórica fue escenario de los festejos populares por el 9 de Julio, con espectáculos artísticos y una importante concurrencia de público. A diferencia de la firma del Pacto de Mayo realizada en 2024, cuando las bajas temperaturas marcaron la jornada, esta vez el clima acompañó el desarrollo de la vigilia.

La presencia de Cornejo en Tucumán se produjo en un contexto de diálogo entre el Gobierno nacional y las provincias por distintos temas de gestión y de la agenda legislativa.

En los últimos días, el mandatario mendocino fijó la posición de Mendoza respecto del futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al confirmar que la provincia mantendrá ese mecanismo electoral pese a que la administración nacional impulsa su eliminación definitiva.

"En Mendoza no vamos a suspender las PASO. En la provincia va a haber elecciones primarias", sostuvo Cornejo esta semana.

Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de discutir otras modificaciones al sistema electoral, aunque descartó eliminar las primarias. La definición se conoció mientras la Casa Rosada busca construir consensos con los gobernadores para avanzar en distintas iniciativas legislativas.

El mensaje de Cornejo

Tras participar de la ceremonia, el gobernador publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó el significado de la fecha patria y el encuentro con el Presidente y los demás mandatarios provinciales.

"En la víspera de un nuevo 9 de Julio, participé en Tucumán de la tradicional vigilia por el Día de la Independencia, junto al presidente Javier Milei y gobernadores de distintas provincias", expresó.

En la víspera de un nuevo 9 de Julio, participé en Tucumán de la tradicional vigilia por el Día de la Independencia, junto al presidente @JMilei y gobernadores de distintas provincias.



Conmemoramos una fecha fundamental para la historia argentina, renovando el compromiso de… pic.twitter.com/nntynw24sI — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) July 9, 2026

Luego agregó: "Conmemoramos una fecha fundamental para la historia argentina, renovando el compromiso de trabajar por un país con instituciones sólidas, previsibilidad y un futuro de crecimiento para todos".

Las expresiones del gobernador se enmarcan en un contexto de diálogo entre la Nación y las provincias sobre distintos temas de gestión y reflejan la participación de Mendoza en los actos oficiales organizados por la Presidencia para conmemorar la fecha patria.

Una ceremonia de carácter institucional

Si bien la vigilia reunió al Presidente con la mayoría de los gobernadores, la actividad tuvo un carácter eminentemente protocolar. Según pudo reconstruir este medio, no hubo reuniones formales entre las autoridades nacionales y los mandatarios provinciales.

Sí se registraron conversaciones informales entre los gobernadores antes del inicio de la ceremonia, mientras aguardaban el comienzo del acto, aunque el cronograma no dejó margen para encuentros políticos o de gestión.

El mensaje del Presidente

Durante su discurso, Milei reivindicó el Pacto de Mayo firmado en 2024 junto a la mayoría de los gobernadores, entre ellos Alfredo Cornejo, y sostuvo que los compromisos asumidos en ese acuerdo comenzaron a traducirse en políticas concretas.

El Presidente defendió el equilibrio fiscal, destacó la evolución de distintos indicadores económicos y afirmó que la Argentina actual "es diametralmente opuesta" a la que recibió al asumir la gestión.

Milei en Tucumán con los gobernadores. Oficina del Presidente

También repasó algunas de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional y anticipó que buscará avanzar con nuevas reformas, entre ellas cambios en el régimen de Zona Fría para focalizar los subsidios energéticos, la ampliación de la ley de inocencia fiscal, una reforma política, modificaciones en la Carta Orgánica del Banco Central y el denominado "Super RIGI".

En el tramo final de su mensaje convocó a los gobernadores a renovar el compromiso asumido con el Pacto de Mayo para profundizar las transformaciones económicas e institucionales.

Además, sostuvo que algunos países de América Latina representan aliados estratégicos para fortalecer los vínculos comerciales de la Argentina y elogió a los integrantes de su Gabinete al asegurar: "Es un equipo de verdaderos patriotas".

Villarruel, presente en medio de la tensión con Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel también participó de la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán, invitada por el gobernador Osvaldo Jaldo. Su presencia volvió a poner de manifiesto el deterioro de la relación política que mantiene desde hace meses con el presidente Javier Milei.

Ambos llegaron a Tucumán en vuelos diferentes y, si bien compartieron el acto oficial en la Casa Histórica, el trato protocolar hacia la vicepresidenta fue distinto al que recibieron el Presidente, los integrantes del Gabinete nacional y los gobernadores presentes.

Finalizada la ceremonia, Milei regresó junto a sus ministros, mientras Villarruel permaneció en el exterior del edificio, donde dialogó con la prensa.

En ese contacto con los medios, la titular del Senado buscó diferenciarse del mensaje presidencial y reivindicó la necesidad de construir consensos.

"Creo que el discurso que tenemos que dar es el de una unidad ante momentos difíciles de todos los argentinos", afirmó. Luego agregó: "El discurso del Presidente es político; hoy conmemoramos una fecha que nos trasciende a todos los espacios políticos".

Consultada sobre su futuro político, Villarruel también dejó una de las definiciones más relevantes de la jornada al reconocer su aspiración de llegar a la Presidencia.

"Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo; con eso yo ya estoy hecha", expresó, aunque aclaró que su prioridad actual es "cumplir con el deber" como vicepresidenta de la Nación.

La relación entre Milei y Villarruel acumula meses de desencuentros y diferencias públicas. En las últimas semanas, la vicepresidenta tampoco había participado de otras actividades oficiales junto al Presidente, como el Tedeum del 25 de Mayo, y el 20 de junio asistió al acto por el Día de la Bandera en Rosario.