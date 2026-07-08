Qué dijo Cornejo sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur y cómo beneficiaría a Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo y el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg , destacaron este miércoles las oportunidades que abre para Mendoza el a cuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur , durante la apertura del seminario sobre el convenio realizado en la Bolsa de Comercio de Mendoza, en Ciudad.

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Del encuentro participaron autoridades provinciales, representantes diplomáticos y empresarios, quienes analizaron las posibilidades que genera la implementación del acuerdo para ampliar la inserción internacional de la producción mendocina.

Cornejo sostuvo que Argentina atraviesa una etapa de mayor apertura hacia los mercados internacionales y consideró que la producción provincial cuenta con condiciones para competir en Europa.

" Argentina está en el camino correcto en interactuar con el mundo mucho más de lo que lo hacíamos, como comerciar y ofrecer nuestros productos a mercados tan relevantes como es en este caso el europeo", afirmó el mandatario.

El gobernador señaló que buena parte de la matriz productiva mendocina está preparada para enfrentar las exigencias de ese mercado, aunque reconoció que la situación macroeconómica afectó el desarrollo de las empresas durante los últimos años.

El Gobernador Alfredo Cornejo, junto al secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, embajador Fernando Brun, y el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg.

"Nos ha perjudicado mucho la macroeconomía, influye mucho en una economía diversa como es la mendocina, y sin duda alguna estamos atravesando un cambio de modelo que tiene dificultades, pero que vemos con optimismo", expresó.

En la misma línea, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, sostuvo que el acuerdo representa una oportunidad para las economías regionales porque, según explicó, se trata de un esquema basado en la complementariedad y no en la competencia directa.

"Es un acuerdo fundamental. Es un acuerdo de complementariedad. Nosotros tenemos acuerdos comerciales que llegan al 10% y los países desarrollados están alrededor del 70%", afirmó.

El funcionario señaló que, pese a las dificultades que atravesó la economía argentina, sectores como la vitivinicultura lograron mantener su presencia en los mercados internacionales.

"Con tipos de cambio diferenciales, con retenciones a las exportaciones, con todo lo que hemos tenido los años anteriores, aun así trabajamos en un mercado internacional", indicó.

Una oportunidad para ampliar las exportaciones mendocinas

Cornejo destacó que Europa constituye uno de los principales destinos comerciales para la Argentina y sostuvo que el acuerdo puede permitir una expansión de las ventas de empresas mendocinas.

Según explicó, América del Norte es actualmente el principal mercado para las exportaciones argentinas, seguido por Brasil y Europa. En ese contexto, señaló que el convenio ya comenzó a mostrar resultados.

El gobernador indicó que desde el 1 de mayo, fecha en la que comenzó a regir el acuerdo, salieron del país unos 40.000 contenedores alcanzados por el convenio, de los cuales alrededor de 1.500 corresponden a productos mendocinos.

Además, consideró que ese volumen puede incrementarse con el paso del tiempo porque muchas empresas de la provincia ya cumplen con los estándares de calidad exigidos por el mercado europeo.

"Europa tiene altos estándares de exigencia y creo que nuestra producción mendocina, nuestras principales empresas, pymes, muchas de ellas están preparadas y se han especializado para esos estándares", afirmó.

Vargas Arizu, por su parte, destacó algunos de los primeros resultados vinculados al acuerdo y señaló que ya se exportaron contenedores de nueces con arancel cero hacia la Unión Europea.

También mencionó el avance de productos como la miel orgánica y explicó que la olivicultura tendrá un proceso de adaptación más prolongado debido a que el convenio contempla nueve años de adecuación.

La mirada de la Unión Europea sobre Mendoza

Durante el seminario, el embajador Erik Høeg destacó que la entrada en vigor del acuerdo representa un momento relevante en la relación comercial entre ambos bloques y valoró el trabajo conjunto con organismos argentinos para avanzar en la implementación técnica del convenio.

El diplomático explicó que la Unión Europea busca consolidar cadenas de suministro estables con países considerados socios confiables, especialmente en sectores estratégicos vinculados a la transición energética.

El embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg. Prensa de la Bolsa de Comercio de Mendoza.

En ese sentido, mencionó la importancia del cobre y el litio para el desarrollo de nuevas tecnologías y señaló que Mendoza tiene un rol potencial dentro de esa estrategia por sus recursos y su matriz productiva.

"La Unión Europea está buscando nuevos socios para tener cadenas de suministros estables, sólidas con países amigables en los minerales que necesitamos para la transición del futuro", sostuvo.

Høeg consideró que Mendoza puede ser una de las provincias beneficiadas por el acuerdo debido a su perfil productivo, que combina minería, energía y producción agropecuaria.

"Lo vemos como una de las provincias obviamente beneficiarias por su matriz que hablamos de minería, también de energía, agropecuaria", afirmó.

Minería, energía y diversificación productiva

Cornejo vinculó el acuerdo con la estrategia provincial de ampliar la matriz productiva mendocina y mencionó el desarrollo de la minería como una nueva actividad con potencial exportador.

"Estamos tratando de ampliar nuestra matriz productiva, haciendo nuevas cosas, como es el caso de la minería. No queremos abandonar los hidrocarburos y estamos en una reconversión profunda", señaló.

El gobernador también remarcó que la producción de alimentos, bebidas y el turismo continuarán siendo sectores centrales para la economía provincial.

El acuerdo comercial y su aprobación en Argentina

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur comenzó a aplicarse de manera provisional el 1 de mayo de 2026, luego de más de dos décadas de negociaciones entre ambos bloques.

El convenio involucra a los países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— y a los 27 integrantes de la Unión Europea, y establece una reducción progresiva de aranceles y barreras comerciales para facilitar el intercambio de bienes y servicios.

En Argentina, el tratado obtuvo respaldo del Congreso Nacional. En el Senado fue aprobado por 69 de los 72 legisladores, mientras que en la Cámara de Diputados también consiguió una amplia mayoría.

Høeg destacó ese acompañamiento legislativo durante el seminario y consideró que constituye una señal positiva respecto del consenso político alcanzado en torno al vínculo entre Argentina y la Unión Europea.