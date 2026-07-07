Alfredo Cornejo: "En Mendoza no vamos a suspender las PASO"

El gobernador de Mendoza , Alfredo Cornejo , confirmó que la provincia no suspenderá las PASO y que el sistema de elecciones primarias continuará vigente de cara a los comicios de 2027 .

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La definición fue realizada durante una reunión que mantuvo en la Casa de Gobierno con el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg , quien visita la provincia en el marco del programa de implementación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur .

Durante el encuentro, el diplomático consultó al mandatario mendocino sobre el panorama político nacional y provincial y, en ese contexto, Cornejo fue contundente respecto del sistema electoral. " En Mendoza no vamos a suspender las PASO . En la provincia va a haber elecciones primarias", afirmó el gobernador.

Alfredo Cornejo recibió a Erik Høeg, el embajador de la Unión Europea en Argentina.

La declaración despeja cualquier especulación sobre una eventual eliminación del mecanismo electoral en la provincia y confirma que las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias continuarán formando parte del calendario electoral mendocino.

Además del tema electoral, Cornejo y Høeg analizaron distintos aspectos de la relación entre Mendoza y la Unión Europea , con especial atención en las oportunidades que genera el acuerdo entre el bloque europeo y el Mercosur .

Alfredo Cornejo recibió a Erik Høeg, el embajador de la Unión Europea en Argentina.

Entre los ejes del encuentro se destacaron el desarrollo de la minería sostenible, la generación de empleo, la situación económica y el fortalecimiento de los vínculos institucionales y comerciales.

El embajador elogió las políticas impulsadas por Mendoza para el desarrollo de la actividad minera bajo estándares ambientales y destacó que la provincia cuenta con normas más exigentes en materia de sostenibilidad.

Alfredo Cornejo recibió a Erik Høeg, el embajador de la Unión Europea en Argentina. Prensa Gobierno de Mendoza

El Gobierno provincial destacó los avances en minería

Durante la reunión, Cornejo repasó las modificaciones impulsadas para modernizar el sector minero y puso como ejemplo el proyecto PSJ Cobre Mendocino, al señalar que incorpora tecnología que reduce el consumo de agua, reutiliza el recurso hídrico y no utiliza cianuro.

También recordó que la provincia modificó el Código de Procedimiento Minero y que las declaraciones de impacto ambiental fueron aprobadas por la Legislatura de Mendoza con un amplio respaldo.

Tras la explicación, Høeg consideró que esas características representan una fortaleza para posicionar a Mendoza frente al mercado europeo y manifestó el interés de la Unión Europea en continuar colaborando con la provincia en proyectos vinculados con la minería, la energía y otras áreas estratégicas.