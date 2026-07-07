El embajador de la Unión Europea mantuvo reuniones con el Gobierno y el intendente Ulpiano Suárez

El embajador de la Unión Europea (UE) en Argentina, Erik Høeg , desarrolla una agenda de actividades en Mendoza junto a funcionarios provinciales y municipales, en el marco de la implementación del Acuerdo Interino de Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur .

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Durante su visita, el diplomático ya se reunió con la ministra de Energía y Ambiente , Jimena Latorre , y con el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez . Además, recorrió la Bodega Lagarde , donde conoció un proyecto de producción vitivinícola sustentable impulsado por la organización Red Sustenta Vitis con financiamiento de la Unión Europea. La visita fue organizada por Wines of Argentina .

La agenda continuará este miércoles con el Foro "Implementación del Acuerdo Interino de Comercio Unión Europea-Mercosur" , donde Høeg compartirá la apertura con el gobernador Alfredo Cornejo y autoridades de la Cancillería argentina.

Uno de los principales objetivos del embajador es conocer de primera mano cómo el acuerdo comenzará a repercutir en Mendoza y dialogar con autoridades, empresarios y productores sobre los desafíos y oportunidades que plantea la apertura comercial, según pudo saber Los Andes .

La actividad comenzó con un encuentro junto a la ministra Jimena Latorre , con quien analizó el desarrollo de los proyectos de minería y energías renovables que impulsa la provincia y las oportunidades de cooperación con la Unión Europea.

Posteriormente, Høeg visitó la Bodega Lagarde, donde se interiorizó sobre el trabajo que desarrolla Red Sustenta Vitis, un programa financiado por la Unión Europea que promueve prácticas de sustentabilidad en la vitivinicultura argentina. La recorrida se realizó por invitación de Wines of Argentina.

El embajador explicó que el objetivo de estas actividades es comprender el funcionamiento de la economía mendocina y los sectores con mayor potencial para fortalecer los vínculos comerciales y de inversión entre la provincia y Europa.

El encuentro con Ulpiano Suárez

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, destacó la reunión que mantuvo con el embajador europeo y aseguró que el encuentro permitió analizar las perspectivas que abre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

"Fue una buena oportunidad para intercambiar ideas sobre el presente y el futuro de Mendoza", expresó a través de sus redes sociales.

El jefe comunal precisó que, junto al asesor político de la Unión Europea, Khatchik DerGhougassian, y al subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla Sáenz, dialogaron sobre "el enorme potencial de integración entre Mendoza y Europa, especialmente a partir de los avances del Acuerdo Mercosur-Unión Europea".

Conversar con el Embajador de la Unión Europea en Argentina, @erikhoeeg , fue una buena oportunidad para intercambiar ideas sobre el presente y el futuro de Mendoza.



Junto al Dr. Khatchik DerGhougassian, asesor político de la UE, y @JoseVidelaSaenz, abordamos el enorme… pic.twitter.com/vwLZANzKHk — Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) July 7, 2026

"Este entendimiento abre una oportunidad histórica para nuestra producción, nuestras empresas y el trabajo de los mendocinos", afirmó.

Además, remarcó el vínculo histórico entre ambas regiones. "Con Europa nos une mucho más que el comercio: nos une una historia compartida, la de miles de familias que cruzaron el Atlántico y encontraron en Mendoza una tierra para trabajar, crecer y construir su futuro".

Finalmente, sostuvo que "sobre esa herencia queremos seguir fortaleciendo vínculos que impulsen más inversión, más empleo y más oportunidades" y aseguró que "desde la Ciudad de Mendoza seguiremos trabajando para que Mendoza esté a la altura de este tiempo: abierta al mundo, competitiva y con la vista puesta en el desarrollo de su gente".

El foro con Cornejo, eje de la visita

La actividad central de la visita será este miércoles con la realización del Foro "Implementación del Acuerdo Interino de Comercio Unión Europea-Mercosur", que encabezarán Erik Høeg, el gobernador Alfredo Cornejo y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Fernando Brun.

La jornada comenzará con las palabras de apertura de los tres funcionarios y continuará con una exposición de Constanza Crespo, directora de Acceso a Mercados de la Cancillería, sobre el impacto del acuerdo para los sectores productivos mendocinos.

Luego, el subsecretario Tomás Villalba expondrá sobre la promoción federal de las exportaciones y la internacionalización de las economías regionales. Tras una ronda de preguntas moderada por José María Videla Sáenz, el cierre estará a cargo de los ministros provinciales Rodolfo Vargas Arizu y Natalio Mema.

El encuentro buscará explicar a empresarios y productores los alcances del acuerdo comercial, que entró en vigor el 1 de mayo, especialmente en materia de reducción de aranceles, ampliación de cuotas de exportación y facilitación del comercio.

Para Høeg, Mendoza representa un caso testigo para evaluar el impacto del tratado debido al peso de las exportaciones agroindustriales en su economía.

"Queremos tener una visión de cómo este acuerdo, que liberaliza muchísimo nuestro comercio en el agro, quitando aranceles y creando cuotas más generosas, va a impactar en una provincia tan dinámica y emprendedora como Mendoza", sostuvo el diplomático en diálogo con Los Andes.