Insólito error en el juicio por los Cuadernos: citaron a un testigo equivocado por tener el mismo nombre.

Un momento insólito se vivió este martes durante una nueva audiencia del juicio por la causa de los Cuadernos de las Coimas , cuando el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) convocó a declarar a un hombre que resultó no ser el testigo previsto por la fiscalía , sino un homónimo .

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El episodio ocurrió al inicio de la jornada, en la que el Ministerio Público Fiscal buscaba avanzar con las declaraciones de exintegrantes de la entonces AFIP (actual ARCA) para reconstruir los movimientos financieros de empresas investigadas por el presunto pago de sobornos a exfuncionarios durante los gobiernos kirchneristas.

El primer convocado fue Juan Carlos Santos , quien, tras prestar juramento de decir la verdad, sorprendió a todos cuando respondió la primera pregunta de la fiscalía.

" ¿Usted trabajó en la ex AFIP? ", consultó la fiscal Fabiana León. " No ", respondió el hombre.

El intercambio generó desconcierto en la sala. Ante una nueva consulta, el testigo pidió la palabra y aclaró la situación: "¿Puedo decir algo? Se equivocaron de Juan Carlos Santos" .

"Se equivocaron de Juan Carlos Santos"



En la causa Cuadernos citaron como testigo a una persona que tenía el mismo nombre de la que correspondía y declaró: "No trabajé en AFIP. Yo estaba en el exterior con mi hija y me tuve que volver para esto". pic.twitter.com/irUwQPGgdm — Corta (@somoscorta) July 7, 2026

Fue entonces cuando el presidente del TOF 7, Enrique Méndez Signori, advirtió que el hombre citado no era el excontador de la AFIP que debía declarar, sino otra persona con el mismo nombre.

El magistrado le preguntó si, al recibir la citación, no le habían explicado el motivo de su convocatoria. Santos contó que había recibido un mensaje de WhatsApp informándole que debía presentarse como testigo y relató que incluso tuvo que modificar sus planes para asistir. "Yo me encontraba en el exterior con mi hija y tuve que regresar para presentarme hoy", explicó.

Ante la situación, Méndez Signori le pidió disculpas en nombre del tribunal y lo autorizó a retirarse.

Cómo ocurrió el error

Tras el incidente, la Secretaría del tribunal explicó que, al momento de la citación, el mensaje enviado incluía información sobre el juicio y el listado de las personas involucradas en el proceso.

Sin embargo, el error de identidad recién quedó al descubierto cuando el hombre comenzó a responder las preguntas en la audiencia.

Juan Carlos Santos abandonó el edificio de los tribunales federales de Comodoro Py minutos antes de las 9. Como el siguiente testigo estaba citado para las 9.30, el tribunal dispuso un cuarto intermedio antes de reanudar el debate.

El juicio por la causa de los Cuadernos de las Coimas investiga el presunto circuito de pagos ilegales realizados por empresarios contratistas del Estado a exfuncionarios nacionales para obtener licitaciones, concesiones y obras públicas.

En esta etapa del proceso, la fiscalía concentra su trabajo en reconstruir los movimientos financieros de las empresas involucradas mediante el testimonio de exfuncionarios del organismo recaudador. Entre los acusados se encuentran la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios y decenas de empresarios que afrontan el juicio oral.