7 de julio de 2026 - 09:48

Tucumán dictó asueto por el partido: "La Selección le regala una sonrisa a las familias que vienen sufriendo"

Como antes pasó en La Rioja, el gobernador Osvaldo Jaldo suspendió actividades estatales y clases por el duelo de Argentina contra Egipto por los octavos de final.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán

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Los Andes | Redacción Política
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En las reparticiones públicas, los empleados estatales dejarán de trabajar al mediodía y no habrá atención.

Lo mismo sucederá con las clases en las escuelas.

Al justificar la decisión, el gobernador Osvaldo Jaldo apeló al peso emocional que el seleccionado tiene sobre la población.

La Selecci&oacute;n Argentina se mide ante Egipto en Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026.

La Selección Argentina se mide ante Egipto en Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026.

“La Argentina es la que le está regalando ese poco de alegría que le está haciendo falta al pueblo argentino. La Selección Argentina es la que le regaló y le sacó una sonrisa, un festejo a muchas familias que vienen sufriendo”, expresó el mandatario en el comunicado oficial.

“Nosotros como Gobierno vamos a instrumentar una resolución que a partir de las 12 del mediodía vamos a dar asueto administrativo a la administración pública que alcanza a todas las áreas del sistema del Gobierno de la Provincia de Tucumán, incluyendo las escuelas”, señaló.

Como es de esperarse, la medida no extiende su alcance al sector privado ni a los restantes poderes del Estado provincial, quienes seguirán con sus tareas como en cualquier día.

Colectivos, también afectados en Tucumán por el Mundial

El secretario de Movilidad Urbana de Tucumán, Carlos Arnedo, informó también que el servicio de colectivos urbanos funcionará con frecuencia normal hasta las 12.

A partir de ese horario y durante el desarrollo del partido circulará aproximadamente un 25% menos de unidades. Finalizado el encuentro, el servicio volverá a su frecuencia habitual.

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