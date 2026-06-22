22 de junio de 2026 - 08:28

La Rioja, sin clases otra vez por el partido de Argentina: dictaron asueto en el turno tarde

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las escuelas del país, el gobierno de Ricardo Quintela directamente suspendió las actividades.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja - Gentileza

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“El Ministerio de Educación informó que el próximo lunes 22 de junio se suspenderán las actividades escolares en el turno tarde de los niveles y modalidades obligatorias del sistema educativo provincial debido al partido que disputará la Selección Argentina frente a Austria por el Mundial 2026”, se explicó en un comunicado del gobierno del peronista Ricardo Quintela.

La medida alcanza a estudiantes, docentes, equipos de gestión y personal de servicios generales, y regirá entre las 14 y 18 de este lunes, es decir, durante el horario del partido.

Las autoridades riojanas ya habían decretado el “asueto para la Administración Pública Provincial” el miércoles pasado, tras el partido que la Scaloneta disputó y ganó contra su par de Argelia.

“La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada”, dijo entonces el gobierno de La Rioja en sus redes sociales para justificar la insólita medida, que despertó cuestionamientos.

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