La Rioja, sin clases otra vez por el partido de Argentina: dictaron asueto en el turno tarde

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las escuelas del país, el gobierno de Ricardo Quintela directamente suspendió las actividades.

Tal como pasó después de la victoria de Argentina 3-0 contra Algeria, el Ministerio de Educación de La Rioja suspendió las actividades escolares este lunes 22 de juni en el turno tarde de los niveles y modalidades obligatorias del sistema educativo provincial, debido al partido que disputará la Selección frente a Austria por el Mundial 2026.

“El Ministerio de Educación informó que el próximo lunes 22 de junio se suspenderán las actividades escolares en el turno tarde de los niveles y modalidades obligatorias del sistema educativo provincial debido al partido que disputará la Selección Argentina frente a Austria por el Mundial 2026”, se explicó en un comunicado del gobierno del peronista Ricardo Quintela.

La medida alcanza a estudiantes, docentes, equipos de gestión y personal de servicios generales, y regirá entre las 14 y 18 de este lunes, es decir, durante el horario del partido.

Las autoridades riojanas ya habían decretado el “asueto para la Administración Pública Provincial” el miércoles pasado, tras el partido que la Scaloneta disputó y ganó contra su par de Argelia.