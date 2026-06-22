Murió Vicente "Chicho" Russo, histórico exintendente de San Rafael

El exintendente de San Rafael Vicente "Chicho" Russo falleció este lunes generando repercusiones en distintos sectores de la política mendocina. Referentes del oficialismo y de la oposición expresaron sus condolencias y destacaron la trayectoria del dirigente que condujo los destinos del departamento sureño durante más de una década.

Russo fue una de las figuras más representativas de la política sanrafaelina de las décadas de 1980 y 1990. Al frente de la Municipalidad de San Rafael entre 1987 y 1999, encabezó una extensa etapa de gestión que lo convirtió en uno de los intendentes con mayor permanencia en el cargo en la historia del departamento.

Además de su paso por la intendencia, Russo desarrolló actividad legislativa en Mendoza y mantuvo participación en la vida política provincial durante los años posteriores a su gestión municipal.

Su carrera estuvo vinculada principalmente al Partido Justicialista, aunque en 2015 volvió a competir por la intendencia desde otro espacio político. En aquella oportunidad se presentó dentro de Cambia Mendoza a través del partido FE, fuerza asociada al dirigente sindical Gerónimo "Momo" Venegas, enfrentando al entonces oficialismo peronista local.

Con el correr de los años, su figura quedó asociada a una etapa clave de la política sanrafaelina y a la consolidación del peronismo en el sur provincial.

Mensajes de despedida

Tras conocerse la noticia, dirigentes de distintos espacios políticos utilizaron las redes sociales para despedir al exjefe comunal y acompañar a su familia. El gobernador, Alfredo Cornejo, elogió a Russo al marcar que "una figura destacada de la vida política e institucional de Mendoza".

"Dedicó gran parte de su vida al servicio público, dejando una huella importante en la historia de San Rafael. Acompaño a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad sanrafaelina en este momento. Mis condolencias y respeto para quienes compartieron con él su trayectoria y compromiso con Mendoza", expresó el mandatario.

La vicegobernadora Hebe Casado expresó sus condolencias a los familiares y allegados de Russo, al tiempo que destacó su compromiso con la gestión pública y el desarrollo de San Rafael.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/2069010923679793213&partner=&hide_thread=false Ante el fallecimiento de Vicente “Chicho” Russo, ex intendente de San Rafael, acompaño a su familia y seres queridos en este momento. Mis condolencias a quienes compartieron con él, el compromiso por la gestión pública y el desarrollo de San Rafael. — Hebe Casado (@hebesil) June 22, 2026

También se pronunció el dirigente radical sanrafaelino Francisco Mondotte, quien lo definió como una figura emblemática del departamento y resaltó su cercanía con los vecinos y su aporte al crecimiento de la comuna.

Por su parte, el exsenador nacional Ernesto Sanz recordó a Russo como un dirigente comprometido con la comunidad sanrafaelina y envió un mensaje de acompañamiento a sus seres queridos en este momento de dolor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanzErnesto/status/2069008896128102677&partner=&hide_thread=false Despido a Vicente Chicho Russo, ex Intendente de San Rafael. Un luchador de la vida y más aún en la adversidad . Comprometido con San Rafael y su gente, dejó una huella profunda de afecto y respeto. Mi abrazo a Elsa e hijos en este momento de dolor — Ernesto Sanz (@SanzErnesto) June 22, 2026

Por el lado del peronismo sanrafaelino se expresó el actual senador provincial, Mauricio Sat. El legislador lamentó la partida del exjefe comunal a quién definió de "dejar su huella en la vida política de nuestro departamento".

Velatorio en el Concejo Deliberante

Según se informó oficialmente, los restos de Russo serán velados este lunes entre las 10 y las 12 en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de San Rafael.

La despedida se desarrollará en un ámbito institucional que marcó buena parte de la trayectoria pública del exintendente, cuya figura forma parte de la historia política reciente del departamento y de Mendoza.