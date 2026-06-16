Condenan a un profesor que se declaró culpable de haber abusado de dos alumnas en un colegio de San Rafael

El tribunal penal de San Rafael condenó a un profesor de un colegio secundario por haber abusado sexualmente repetidamente de dos alumnas que estaban a su cargo.

Un expolicía condenado por abuso sexual se suicidó en una alcaldía antes de conocer su sentencia

Esta mañana, los jueces Ariel Hernández, Jorge Yapur y Néstor Murcia homologaron una pena de 3 años de prisión en suspenso para el docente Hernán Castro Aguilera (49), quien daba clases en la escuela Ejército de los Andes. Además, se ordenó una inhabilitación especial perpetua para ejercer la docencia en cualquier establecimiento educacional.

De esta forma, los magistrados cerraron una audiencia de juicio abreviado en la que previamente el docente se declaró responsable de 6 casos de abuso sexual simple cuyas víctimas fueron dos alumnas, que al momento del hecho tenían 13 y 14 años.

La pena fue convenida entre la fiscal de Violencia de Género Paula Arana, la defensora de niños, niñas y adolescentes y la defensa del acusado que, dada la pena establecida, seguirá en libertad.

Pero la sentencia agrega que Castro, un técnico electromecánico que daba clases en el taller de hojalatería de la escuela técnica sureña, deberá cumplir con una prohibición de acercamiento a las dos víctimas durante dos años y, además, cumplir con una serie de pericias psicológicas en las que se establecerá si debe cumplir con tratamientos psicológicos.

Las denuncias

El caso llegó a la Fiscalía de Violencia de Género luego de que, en 2024, un llamado anónimo a servicios de emergencia alertara a la policía de que en la escuela Ejército de los Andes (ex Enet), durante una reunión, se habló de una serie de situaciones de naturaleza sexual en las que estaría involucrado el profesor Castro.

Luego, la madre de una alumna de 13 años se presentó en mayo de 2024 en la fiscalía y denunció que su hija le había contado a una profesora que, en 2022, había sido víctima de tocamientos por parte del docente.

El hecho ocurrió cuando la menor fue a buscar una campera al aula donde sólo estaba el docente, quien la amenazó para que no contara lo sucedido.

A los pocos días, cuando el docente ya había sido apartado del colegio, una adolescente de 14 años, que no iba al mismo curso que la primera víctima, denunció un caso similar de abuso. En total entre ambas adolescentes sumaron 6 situaciones de abuso sexual simple.

Recientemente, otro docente condenado

En mayo pasado, el Tribunal Penal Colegiado de San Rafael condenó a 6 meses de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público al docente de General Alvear que había sido acusado, inicialmente, por el ciberacoso de una alumna de 17 años que, en 2023, estudiaba en una escuela técnica de San Rafael.

La pena recayó sobre Elbio Bruschi Terraquol, un profesor muy conocido en el ámbito educativo sureño, ya que fue distinguido a nivel nacional como "Maestro Ilustre en 2019".

La sentencia sumó además 1 año de inhabilitación especial para el ejercicio de la docencia con personas menores de 18 años de edad. El profesor deberá cumplir reglas de conducta como comparecer en sede judicial una vez cada tres meses y realizar cursos y capacitaciones orientados en la Ley Micaela.

Bruschi fue absuelto por el beneficio de la duda por el delito de grooming, pero condenado por el incumplimiento de los deberes de funcionario público, al haber acosado sexualmente a la alumna.

La investigación había comenzado en 2023, luego de que se recibiera una denuncia de la familia de una joven de 17 años, donde se indicaba que el distinguido docente habría acosado sexualmente a la adolescente enviándole mensajes a través de WhatsApp.

La denuncia abrió el camino para una investigación por “grooming”, que tenía como pruebas de interés los mensajes que el hombre le había enviado a la adolescente con propuestas indebidas, algunas relacionadas con la materia que la estudiante cursaba en una escuela de San Rafael.